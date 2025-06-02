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    台中蓋大巨蛋遭疑照廠商程序走 盧秀燕回應「我笨聽不懂」

    蓋大巨蛋遭疑「照廠商程序走」，盧秀燕回「我比較笨聽不懂你在說什麼」。（記者蘇孟娟攝）

    蓋大巨蛋遭疑「照廠商程序走」，盧秀燕回「我比較笨聽不懂你在說什麼」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/02 19:50

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕5月28日突宣佈大巨蛋落腳水湳貿園區的「創研1」，引發不少人質疑選址過程，台中市議員周永鴻今在議會總質詢時，之前市府號稱政策出爐前開過5次會，卻沒有會議紀錄，今日再追提案廠商提案日期，運動局表示4月7日民間提案，市府4月30日成立推動小組開會，當次有會議紀錄；周永鴻說，市府高效率在5月28日宣佈地點，「究竟是鼓勵民間參與，還是照民間廠商的程序走」，批市府決策過程根本急就章、粗糙。

    盧秀燕則說，市府相關單位都是自有專業，市府以1個月的時間公告，對政府而言是剛好的效率，有人批太慢、有人說太晚，且現在提議人也不是最後「final」確認者，或許從頭參加到尾可以獎勵加分，但還是要經甄選出線者，「我比較笨聽不懂你在說什麼」。

    周永鴻指出，5月28日盧秀燕突宣佈大巨蛋落腳水湳後，引起諸多質疑，此案是一民間業者提案，地點也是廠商提議，5月28日市府就政策公告，市長還在當天宣佈地點，迄今諸多議員詢問提案廠商是誰，市府密而不宣，這項台中的重大建設市府之前說開過5次會，卻沒有會議記錄，迄今未交代地點如何選出。

    運動局長游志祥指出，民間廠商是在4月7日提出大巨蛋建議提議書，市府4月30日成立推動小組召開會議，由市府祕書長擔任召集人，包括都發、地政、運動、交通、環保及經發局等均有參與，當天有會議紀錄，其餘部份會議討論過程未必有會議紀錄。

    周永鴻指出，這麼重要的事市府既未做自己的可行性評估，正式會紀錄也只有一次，市府還號稱曾選出6個地點評估，結果是有「高瞻遠矚」的民間企業4月7日提出後，市府4月30日成立推動小組、5月28日就公告了，市府展現高效率以不到1個月的時間就公告，「是鼓勵民間參與還是照民間的程序在走」，市府推建大巨蛋過程非常粗糙、根本急就章。

    盧秀燕則指出，政府開會有很多型式，有的有會議紀錄，有的沒有，她早在去年就提出興建大巨蛋構想，也因此赴日考察日本巨蛋經驗，考察不是天上掉下來，這也是一種會議型式，很多討論沒有規定一定要留下紀錄，但舉凡有法律規定的一定照作；她強調，從中央到地方目前有15案民間自提BOT案，均是政府有建設需求後，民間提出提議書，不是「串通、說好的」，這是人盡皆知的程序。

    盧秀燕指出，市府相關單位都是自有專業，市府以1個月的時間公告，對政府而言是剛好的效率，有人批太慢、有人說太晚，「我聽不太懂大家的質詢」。

    盧秀燕說，她在上個會期說要蓋大巨蛋後也多次表態市府沒有錢做，會朝BOT模式辦理，這次是民間自提BOT案，連可行性評估由競爭的廠商提出，屆時若有5家提出，就有5個可行性評估，且現在提議人也不是最後「final」確認者，或許從頭參加到尾可以獎勵加分，但還是要經甄選出線者，「我比較笨聽不懂你在說什麼」。

    台中蓋大巨蛋曝民間4/7提案，市府5/28就拍板，周永鴻（右3）疑「照廠商程序走」。（周永鴻提供）

    台中蓋大巨蛋曝民間4/7提案，市府5/28就拍板，周永鴻（右3）疑「照廠商程序走」。（周永鴻提供）

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