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    美國政府阻哈佛招收外籍生 外交部：現階段學生未受影響

    美國政府上月23日宣布撤銷哈佛大學招收外國學生資格，外交部2日表示，由於美國國土安全部給予哈佛30天寬限期、美國聯邦法院裁定暫緩執行，現階段在學學生未受影響。（資料照）

    美國政府上月23日宣布撤銷哈佛大學招收外國學生資格，外交部2日表示，由於美國國土安全部給予哈佛30天寬限期、美國聯邦法院裁定暫緩執行，現階段在學學生未受影響。（資料照）

    2025/06/02 19:00

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國政府上月23日宣布撤銷哈佛大學招收外國學生資格，台灣留學生權益恐受影響。外交部今（2）日表示，由於美國國土安全部給予哈佛30天寬限期、美國聯邦法院裁定暫緩執行，現階段在學學生未受影響；目前已預約的美國學生簽證面談仍照常進行。

    外交部表示，美國政府宣布撤銷哈佛大學招收外國學生一案攸關我國學生赴美留學及深造的權益，總統賴清德甚為重視，外交部第一時間即與美國在台協會台北辦事處、我國駐美國代表處及駐波士頓辦事處密切聯繫，持續掌握事件發展及可能影響。外交部長林佳龍並已數度親向AIT處長谷立言提洽，表達對我國學生權益的高度關切，外交部及駐外館處並與AIT等美方相關單位及官員維持密切聯繫。

    外交部說明，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學的學生暫時未受到影響，由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。

    外交部表示，我國駐波士頓辦事處已主動聯繫50餘位在哈佛就讀的台灣學生，關心在校情形並提供協助，目前台灣同學就學並未受到影響，正等待哈佛大學國際事務處進一步說明，駐處將持續與校方及我國同學保持密切聯繫。

    另外，針對媒體報導美國學生簽證審查與面試將有新措施，外交部指出，經洽詢AIT瞭解，現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消；有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可以繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，則建議持續留意AIT網站所更新的訊息。

    外交部表示，外交部及我國駐美館處將持續與美方保持密切聯繫，強調台美為理念相近夥伴，長期共享自由、民主與人權等核心價值，後續將視情勢發展與相關部會協調合作，全力維護我國留學生權益，並提供必要協助。

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