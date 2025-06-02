內政部推「中正路」改名惹議！新北恐耗6000萬元、18萬人受影響

新北副市長劉和然（中）反對中正路改名，指中央應優先關注弱勢、教育等公共事務。（記者羅國嘉攝）

2025/06/02 17:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕內政部推動全國各地「中正路」更名政策，引發外界強烈反彈。新北市議員江怡臻今（2）日在議會質詢指，該政策徒耗公帑、擾民傷財，質疑中央政府「正事不做」；民政局長林耀長坦言，改路名預估將有近18萬人受影響、費用超過6000萬元；副市長劉和然也表態反對，強調中央應優先關注弱勢、教育與地方建設等更迫切的公共事務。

江怡臻詢問，新北若全面更改中正路路名，影響範圍及所需費用為何？民政局長林耀長說明，若全市22條中正路全面更名，將影響18個行政區、逾8萬4千戶、近18萬人，不僅為全國之最，在費用部分，除了行政機關支出外，也會造成民眾不便，因為必須到戶政、地政等相關監理機關辦理地址變更。

請繼續往下閱讀...

江怡臻強調，6千萬元粗估只是公家機關的行政費用，但民眾的稅捐監理、商業登記，帳單、信件地址等，都還需要自己到公家機關更改，另有關中正路的公車站牌、YOUBIKE站等，也都需要更改，甚至連中正里、中正國小、中正國中都可能受到影響，難怪中正里長忍不住表示，根本是「吃飽太閒，有錢沒地方花」。

江怡臻提到，過去台北市將軍功路改為和平東路四段，歷時17年才完成協調與更動，花費百萬元以上。倘若中正路須更名，未來是否連中山、忠孝、民生、民族等具時代背景意涵的街道也要比照處理？她直言這樣的「意識形態清洗」，毫無必要、勞民傷財。

江怡臻批評，內政部說改路名可以補助10萬元，但卻不給地方政府一般性補助款進行道路養護，對於新北市極為不公平；而林金結也說，中央竟然那麼想幫中正路改名，就展現魄力「要就一次改」，不要老是消費這個議題，「還是這根本就是假議題，乾脆改名叫清德路好了」。

劉和然表示，改路名恐怕要花超過6000萬元，還有許多無形的衍伸費用，但新北30.4億元的一般性補助款已被中央砍掉，影響到教育、社福及地方建設，希望中央的經費能夠如實盡速到位，他也呼籲，照顧弱勢民眾的社福政策、營養午餐補助等，才是政府應該要優先做的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法