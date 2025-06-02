連署書中選會給過 名間鄉長陳翰立：鄰居小孩傳字帖要我照練

名間鄉長陳翰立親簽連署被南投縣選會判定不合格，他這幾天一直在練習寫自己的名字。（陳翰立提供）

2025/06/02 19:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣選委會刪除罷馬罷游書寫不明的連署書，連名間鄉長陳翰立親簽連署書也遭剔除，中選會行政調查後，重新認定陳翰立的連署書合格，陳翰立表示，自己名字寫不好傳遍地方，鄰居小朋友因此下載字帖練習，也傳給他，要「鄉長叔叔」照字帖一筆一劃跟著練，還不忘鼓勵「多練習一定會寫對」。

陳翰立最近因白沙屯媽祖進香首度走進名間鄉、反對南投縣府在該鄉新民村設焚化爐而聲名大噪，上週再因他簽的連署書被南投縣選委會判定不合格，他在辦公室苦練寫名字而受到關注，他不斷練字，每寫一份就要同事幫忙確認「這樣對了嗎？」

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今天上午重簽罷免游顥的連署書，陳翰立原打算下午送到罷游連署站，但已被媒體通知中選會複查後，判定他的連署書合格，不用再補簽一份，為此鬆了一口氣，他說，經由此事希望縣選委會審查不要那麼針對性，另外因為不用重簽，「終於對鄰居的小朋友有交代了！」

陳翰立透露，鄰居唸低年級的小朋友，請媽媽下載「陳翰立」3個字的字帖，每個字從第一劃到最後一劃都寫得一清二楚，鄰居的小女孩跟著練習外，也請媽媽印給「鄉長叔叔」，叮嚀一定要好好照字帖練習。而經看字帖練習，才知「陳」的「東」字不能勾腳，「翰」字右上是「人」不是「入」，「立」字上短下長。

陳翰立因自己簽的名字被判定不合格，鄰居小朋友請家長下載這3字的字帖練習。（陳翰立提供）

陳翰立的鄰居把女兒練的字帖傳給鄉長叔叔，小女孩叮嚀鄉長也要照字帖一筆一劃練習。（陳翰立提供）

名間鄉長陳翰立照鄰居小朋友傳來的字帖，一筆一劃的練寫名字。（陳翰立提供）

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