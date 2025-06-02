評哈佛中國生爆紅畢業演講 翁達瑞：為中共創造重大公關價值

蔣雨融在哈佛的畢業致詞引發外界熱議。（美聯社）

2025/06/02 21:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學「染紅」爭議不斷，近期還被川普政府禁止招收國際生、撤銷中國籍學生簽證、被《華爾街日報》譏諷是中共「海外黨校」。上週該校舉辦畢業典禮，中國籍畢業生代表蔣雨融發表的畢業致詞雖然一度獲好評而爆紅，但後續被挖出是中國貪汙權貴子女，在中網大翻車，也讓哈佛再陷替中共上層階級「鍍金」質疑。而旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）今天（2日）跳出來點評蔣雨融的畢業演講內容，忍不住譏諷「是一場『演』得很棒的『講』話」！直言蔣雨融已成功將哈佛的畢業演講當成公關平台，為個人與中共創造重大的公關價值。

上週四（5/29），哈佛大學舉辦畢業典禮，來自中國青島的畢業生蔣雨融上台致詞，談論多元與人性獲得現場一致好評，不少美國主流媒體也報導，以「哈佛大學創校389年來第一位在畢業典禮致詞的中國女性」來介紹蔣雨融，其演講影片也在社群爆紅。看到蔣雨融風光上台代表哈佛畢業生致詞，起初小粉紅們「引以為傲」，但後續蔣雨融被爆出其家族在「中國生物多樣性保護與綠色發展基金會」發展極佳、資金來源為中國國企，且其家族疑似曾涉嫌洗錢。

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一系列負面消息讓蔣雨融大翻車，不少中國網友痛批蔣雨融就是典型權貴後代，從小被送出國讀書，回到中國就順理成章變權貴體系的一分子，這種「權貴世襲」難怪讓小老百姓永無翻身之日。據悉，蔣雨融高中時就被送到英國留學，之後到美國杜克大學主修財經，畢業後出社會在金融領域工作2年，申請進入哈佛大學甘迺迪學院就讀碩士，順利於今年畢業。

而陳時奮今天特別點評蔣雨融的演講內容，「上週四的哈佛大學畢業典禮，中國留學生蔣雨融代表畢業研究生致詞，題目是『我們的人性』，內容有關國際多元與人道關懷。蔣雨融的演講贏得滿堂喝彩，主流媒體也不吝給予褒獎。我看了演講，也讀了講稿，發現這是一場『演』得很棒的『講』話。換個說法，蔣雨融把哈佛大學的畢業典禮當公關平台，可能的目標有3，第1為個人的履歷鍍金，第2是發揮人民的愛國心，第3則是完成黨的統戰任務。因為蔣雨融的這3個目標，哈佛大學『被公關』了。」

陳時奮表示：「哈佛的畢業典禮有3位畢業生演講，2位大學部的畢業生，還有1位研究所的畢業生。2位大學部畢業生，1位用拉丁文演講，另1位用英文演講。每年3月，哈佛校方會發出畢業演講稿甄選公告，所有畢業生都有資格投稿。哈佛大學設有一個8個教授組成的委員會，負責甄選畢業演講稿。第一階段的審核大約錄取10篇講稿，再由投稿學生試講。經過試講之後，委員會再敲定最後的演講人選，並給予適當的調教與訓練。」

針對有聲音質疑哈佛為討好中共特地選了與中國權貴關係匪淺的蔣雨融當畢業生代表，陳時奮直言，「蔣雨融能擔任哈佛畢業研究生的致詞人，原因就是她主動投稿。這筆帳不能掛在哈佛校方主管頭上。若蔣雨融不主動投稿，今年的畢業研究生致詞人就不會是她。蔣雨融能脫穎而出，表示審稿委員會認為她的講稿優於其他競爭者，原因有二，首先是哈佛的研究所外國學生佔很大比例，畢業演講稿的甄選競爭不若大學部激烈，再來是蔣雨融的講稿主題是國際多元與人道關懷，符合自由派學者的價值觀。」

陳時奮接著說：「我嘲諷蔣雨融的『演講』是『演』得很好的『講』話，因為講稿的內容虛假，明顯不是出自內心，而是別有居心的公關作品。針對國際多元的價值，蔣雨融的講稿有一段特別批評美國社會，她對美國社會有3個評判，分別是人們對思想自由、政治自由、與宗教自由缺乏包容。我認為這段評判只是蔣雨融的假掰，而非她內心的真正價值。」

陳時奮說，如果蔣雨融真心相信思想自由，她應該批評中共政府對輿論的控制。如果蔣雨融真心相信政治自由，她應該評判中共政府對台灣的武力威脅。如果蔣雨融真心相信宗教自由，她應該批評中共政府對維吾爾族的迫害。蔣雨融來自一個沒有思想自由、政治自由、與宗教自由的國家，對中共政府的壓迫不置一詞，卻反過來評判美國社會缺少對這三者的包容，這叫假掰！

陳時奮繼續說道：「針對人道關懷的價值，蔣雨融的講稿有一段充滿惻隱之心的內容，『如果這個世界上有哪個女人買不起衛生棉，那也讓我感到貧窮；如果有女孩因為害怕騷擾而不敢上學，那也傷害了我的尊嚴；如果有小男孩死在一場他沒有挑起、也從不理解的戰爭中，我的一部分也隨之死去』。蔣雨融的這段話不只是假掰，甚至讓人有得了便宜又賣乖的感覺。蔣雨融出身權貴家庭，享盡財富與權位的優勢，未曾經歷任何風霜。」

他強調，蔣雨融高中時就前往英國留學，就讀的是英國排名第一的貴族學校，每年學雜費高達八萬英磅。蔣雨融高中畢業後進入南方哈佛的杜克大學，每年學雜費接近十萬美金。蔣雨融大學畢業後進入瑞士信貸，工作地點在舊金山灣區，之後又進入私募基金公司。蔣雨融工作三年後進入哈佛大學攻讀公共行政碩士，每年學雜費約十萬美元。蔣雨融享受的教育資源，總值接近百萬美元，來自父母的資助。如果蔣雨融真有惻隱之心，她大可進入普通學校就讀，將節餘的金錢捐給弱勢女性購買衛生棉。

最後陳時奮表示，「哈佛大學的甄選委員會不察，提名蔣雨融為畢業研究生致詞人。蔣雨融利用哈佛大學的畢業典禮，發表一篇假掰的公關演講，可能達成3個目標：第一，哈佛的畢業演講是重大成就，可讓蔣雨融的履歷更加閃亮。媒體針對這場演講的報導，也為蔣雨融累積了龐大的就業資本；第二，蔣雨融的演講引發美國社會的關注，媒體不再聚焦中共對美國學界的滲透，蔣雨融在哈佛的畢業演講有擦脂抹粉的效果，屬留學生愛國心的發揮；第三，最糟糕的情況是，蔣雨融參加哈佛畢業演講稿的甄選，來自組織的指示，那這場演講不過是中共政府滲透美國學界的一環。不論何種為真，蔣雨融已成功將哈佛的畢業演講當成公關平台，為個人與中共創造重大的公關價值。」

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