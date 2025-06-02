為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨推普發現金 台聯：救不了罷免危機

    台聯今日強調普發現金不但救不了民心，更救不了國民黨搖搖欲墜的罷免危機。（資料照，記者塗建榮攝）

    台聯今日強調普發現金不但救不了民心，更救不了國民黨搖搖欲墜的罷免危機。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/06/02 17:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白兩立院黨團日前提案將普發現金1萬、6千元納入政院所提「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」中。台聯今日質疑，此舉是否因罷免壓力沉重，才倉皇出招、藉由立法操作預算以圖挽救選情？並強調普發現金不但救不了民心，更救不了他們罷免危機。

    台聯黨主席周倪安指出，預算編列屬於行政權職責，立法院應負責審查與監督，而非主導預算內容。然而，藍白兩黨在國民黨黨團總召傅崐萁違反憲政分際、強勢主導下，對重要部會預算進行大幅刪減，才引發一波又一波罷免行動，所以才在此時想藉普發現金來挽回民心。

    台聯強調，面對美國在政權輪替後所帶來的戰略調整，台灣必須同步進行國家政策布局的轉型與升級。台聯支持民進黨政府在外交與經貿路線上持續親美，並強化國防軍備，以維護台海和平。同時，也認為應在特別條例中全面審慎考量農業、傳產等受衝擊產業的扶持策略。

    國民黨漠視國際變局對不同產業造成的差異性衝擊，不思長遠產業政策，反而倉促提出耗資上千億元的普發現金方案，企圖以發錢換選票，形同粗暴的政策買票，令人不齒。台聯呼籲，面對全球情勢重組，台灣正處產業轉型關鍵期，國民黨若繼續以短視近利的經濟手段混淆視聽，不僅無助產業升級，也將讓其「草包」本質暴露無遺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播