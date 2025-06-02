國民黨推普發現金 台聯：救不了罷免危機

台聯今日強調普發現金不但救不了民心，更救不了國民黨搖搖欲墜的罷免危機。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/06/02 17:30

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白兩立院黨團日前提案將普發現金1萬、6千元納入政院所提「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」中。台聯今日質疑，此舉是否因罷免壓力沉重，才倉皇出招、藉由立法操作預算以圖挽救選情？並強調普發現金不但救不了民心，更救不了他們罷免危機。

台聯黨主席周倪安指出，預算編列屬於行政權職責，立法院應負責審查與監督，而非主導預算內容。然而，藍白兩黨在國民黨黨團總召傅崐萁違反憲政分際、強勢主導下，對重要部會預算進行大幅刪減，才引發一波又一波罷免行動，所以才在此時想藉普發現金來挽回民心。

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台聯強調，面對美國在政權輪替後所帶來的戰略調整，台灣必須同步進行國家政策布局的轉型與升級。台聯支持民進黨政府在外交與經貿路線上持續親美，並強化國防軍備，以維護台海和平。同時，也認為應在特別條例中全面審慎考量農業、傳產等受衝擊產業的扶持策略。

國民黨漠視國際變局對不同產業造成的差異性衝擊，不思長遠產業政策，反而倉促提出耗資上千億元的普發現金方案，企圖以發錢換選票，形同粗暴的政策買票，令人不齒。台聯呼籲，面對全球情勢重組，台灣正處產業轉型關鍵期，國民黨若繼續以短視近利的經濟手段混淆視聽，不僅無助產業升級，也將讓其「草包」本質暴露無遺。

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