質疑南市龍舟賽都是「中國貨」 李宗霖：乾脆改名中國龍舟賽

南市議員李宗霖質疑，今年南市國際龍舟錦標賽獎盃根本就是「淘寶公版貨」，體育局允諾檢討改進。（李宗霖提供）

2025/06/02 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕2025年台南市國際龍舟錦標賽日前落幕，但獎盃和攤位市集產品卻引發「中國貨」的質疑，並在社群媒體引起討論。台灣基進台南市議員李宗霖今天質疑，今年獎盃根本就是「淘寶公版貨」，市集攤位更出現中國仿冒品，龍舟賽全都「中國貨」，台乾脆改名台南市「中國」龍舟錦標賽。

南市體育局長陳良乾表示，獎盃款式缺乏文化感與文化特色將虛心檢討，未來將更重視在地文化與藝術融合，將透過廣納各界建議，在獎盃設計與選材上進行全面檢討改進。對於市集管理方面，今年市集招商及攤商審查機制確有可改進空間，後續將針對本次市集進行全面盤點，如經查有攤商販售仿冒或違規商品，將依法處理，絕不寬貸。

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陳良乾表示，未來在大型活動市集招商上，將導入更嚴格的資格審查與現場稽核機制，並提升商品來源透明度，以保障消費者權益並維護台南形象。目前已責成相關單位立即啟動檢討與改善程序。

南市議員李宗霖表示，社群媒體上議論今（2025）年台南市國際龍舟錦標賽得獎獎盃造型和歷年不同，樣式和材質與前幾年明顯有落差，根本就是「淘寶公版貨」。此外，市府沿著慶平路設置的市集攤位，更出現仿冒品，攤商甚至直言「我們這都大陸做的」。

李宗霖說，近年南市龍舟賽事獎盃都是以「龍」的樣式呈現，而今年卻是「淘寶公版貨」，隨便在網路上就買得到！南市體育局拿出這樣的獎盃不僅羞辱選手，更不尊重運動賽事。

李宗霖說，此次龍舟賽沿著慶平路設置的市集攤位，市府強調市集攤位充滿地方與國際特色，但民眾發現攤位出現仿冒品，攤商更大言不慚說「我們這都大陸做的」，原來地方與國際都是「中國貨」，諷刺至極，南市體育局根本沒有在市集招商上嚴格把關，影響台南市形象。

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