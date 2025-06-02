民進黨團指控與暴力討債、高利貸有關 鄭正鈐：政治抹黑

國民黨立委鄭正鈐遭質疑與暴力討債、高利貸有關；鄭正鈐辦公室聲明表示，民進黨團記者會中所提出之說法，內容不實，顯為典型選舉操作下的政治抹黑。（資料照）

2025/06/02 16:35

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〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民進黨團今日召開記者會，質疑國民黨立委鄭正鈐與暴力討債、高利貸有關。鄭正鈐辦公室聲明表示，鄭正鈐絕非任何不法集團的庇護者，更未曾縱容或包庇任何暴力討債、放高利貸等違法行為。民進黨團記者會中所提出之說法，內容不實，顯為典型選舉操作下的政治抹黑。

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聲明指出，早在4月30日即已公開聲明表示，鄭正鈐「一概不知情，亦未與該場所有任何合作關係。」並強調，若真有違法情事，應由主管機關與司法單位依法徹查。

聲明表示，鄭正鈐一向重視民眾的聲音，對所有陳情皆秉持認真負責的態度處理。經查，民進黨團所稱「受害者」從未與鄭正鈐辦公室或服務處有明確聯繫，也未提出具體情況說明。相關指控顯與事實不符，明顯是刻意混淆視聽，令人遺憾。

聲明強調，對於民進黨團將私人債務糾紛作爲政治罷免操作工具，藉次渲染情緒、蓄意散布不實訊息、混淆視聽、誤導社會大眾，誹謗抹黑之行為，深感遺憾。

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