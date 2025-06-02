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    選彰化市長？ 議員吳韋達無意願 市代主席陳文賓：爭取支持

    彰化市代表會主席陳文賓有意轉換跑道，積極部署競逐2026年彰化市長選舉。（圖擷取彰化市民代表會官網）

    彰化市代表會主席陳文賓有意轉換跑道，積極部署競逐2026年彰化市長選舉。（圖擷取彰化市民代表會官網）

    2025/06/02 16:56

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨在彰化市執政超過15年了，國民黨一直想收復失土，隨著市長林世賢任期屆滿明年將卸任，藍營陣營被點名熱門人選已有多人，還有剛加入台灣民眾黨的彰化縣議員吳韋達，人選爆炸，政壇甚至傳出，藍營可能循藍白合的運作模式，讓吳韋達轉戰競逐市長。對此，吳韋達說，「這一屆3年要當4年用，很多事情還沒完成要繼續加油。」目前沒有換跑道的想法，眼前先做好縣議員應該盡到的問政監督職責。

    被點名的人選還有民進黨縣議員莊陞漢、楊子賢、無黨籍的彰化市民代表會主席陳文賓、國民黨縣議員溫芝樺（前彰化市長溫國銘女兒）等人。

    不過，莊陞漢表明目前沒有意願，陳文賓則強調，還有一年半的時間，可以繼續努力爭取民眾的認同與支持，他做事與服務不分黨派，本身也是無黨籍，只要對百姓好他會努力完成。對於藍白合議題，他說，可以合當然是最好。

    溫芝樺表示，目前並無參選規劃，強調自己與黃稜茹、凌巧芸兩位代表也都無意加入民眾黨，服務團隊成員目前亦無相關動向。

    對於同為議會同仁的吳韋達加入民眾黨，溫芝樺表示尊重，並樂觀其成。她指出，過去與吳韋達在交通安全等議題上有不少合作，未來若吳有意投入市長選戰，也尊重其個人選擇。

    溫芝樺強調，自己將遵循國民黨彰化縣黨部未來的整體規劃與決議，並表示「只要是對彰化發展有幫助的好人才，我都會全力支持。」

    台灣民眾黨的彰化縣議員吳韋達。（議會提供）

    台灣民眾黨的彰化縣議員吳韋達。（議會提供）

    國民黨縣議員溫芝樺（左）表明，她沒有打算選市長會繼續做好縣議員，也沒有加入民眾黨的打算。（溫芝樺提供）

    國民黨縣議員溫芝樺（左）表明，她沒有打算選市長會繼續做好縣議員，也沒有加入民眾黨的打算。（溫芝樺提供）

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