與谷立言一同看台美關係回顧展 林佳龍：台美關係緊密更甚邦交國

美國在台協會（AIT）處長谷立言（右）、外交部長林佳龍（中）、國史館館長陳儀深（左）2日下午一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。（記者黃靖媗攝）

2025/06/02 16:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（2）日下午與外交部長林佳龍應國史館邀請，一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。林佳龍表示，台美關係的緊密程度比許多邦交國更甚，如果沒有美方因素，台灣不一定會走上和平民主轉型的道路。

國史館館長陳儀深向谷立言與林佳龍導覽介紹指出，美國對台灣的幫助不只有軍事層面，在經濟上也有幫助，台灣人在美援時代穿「麵粉內褲」；林佳龍補充，麵粉袋品質很好，所以穿起來不會很難受。

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陳儀深也說明1970年代開始的外交挫敗等歷史，並向谷立言解釋蔣經國日記的內容，谷立言則不時提問、追問。

林佳龍感嘆，在國史館看1950年至今，近70年、80年的歷史，讓他有很多感觸，他認為，看歷史要宏觀，用長期的角度看台美關係。

林佳龍也表示，台美關係的緊密程度比許多邦交國更甚，美國因素對台灣戰後發展相當重要，如果沒有美國斷交、美方要求人權改革等，台灣不一定會走上和平民主轉型的路。

林佳龍也指出，展覽中介紹台美的6項保證，當中提到的和平前提，是展覽中特別有意義的部分。

國史館館長陳儀深與外交部長林佳龍向AIT處長谷立言介紹台灣人在美援時代穿的「麵粉內褲」。（記者黃靖媗攝）

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