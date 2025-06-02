為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    與谷立言一同看台美關係回顧展 林佳龍：台美關係緊密更甚邦交國

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（右）、外交部長林佳龍（中）、國史館館長陳儀深（左）2日下午一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。（記者黃靖媗攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（右）、外交部長林佳龍（中）、國史館館長陳儀深（左）2日下午一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。（記者黃靖媗攝）

    2025/06/02 16:44

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（2）日下午與外交部長林佳龍應國史館邀請，一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。林佳龍表示，台美關係的緊密程度比許多邦交國更甚，如果沒有美方因素，台灣不一定會走上和平民主轉型的道路。

    國史館館長陳儀深向谷立言與林佳龍導覽介紹指出，美國對台灣的幫助不只有軍事層面，在經濟上也有幫助，台灣人在美援時代穿「麵粉內褲」；林佳龍補充，麵粉袋品質很好，所以穿起來不會很難受。

    陳儀深也說明1970年代開始的外交挫敗等歷史，並向谷立言解釋蔣經國日記的內容，谷立言則不時提問、追問。

    林佳龍感嘆，在國史館看1950年至今，近70年、80年的歷史，讓他有很多感觸，他認為，看歷史要宏觀，用長期的角度看台美關係。

    林佳龍也表示，台美關係的緊密程度比許多邦交國更甚，美國因素對台灣戰後發展相當重要，如果沒有美國斷交、美方要求人權改革等，台灣不一定會走上和平民主轉型的路。

    林佳龍也指出，展覽中介紹台美的6項保證，當中提到的和平前提，是展覽中特別有意義的部分。

    國史館館長陳儀深與外交部長林佳龍向AIT處長谷立言介紹台灣人在美援時代穿的「麵粉內褲」。（記者黃靖媗攝）

    國史館館長陳儀深與外交部長林佳龍向AIT處長谷立言介紹台灣人在美援時代穿的「麵粉內褲」。（記者黃靖媗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播