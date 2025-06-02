罷免吳沛憶遲未交連署書？郭昭巖指寒蟬效應：民眾不敢簽

議員郭昭巖（前中）說，自黃呂錦茹遭羈押後，出現寒蟬效應，連署推動困難重重。（記者劉詠韻攝）

2025/06/02 17:18

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨為反制民進黨而發起的「罷雙吳案」陷入困局，截止日在即，連署進度卻嚴重落後；藍委翁曉玲日前踢爆稱北市中正萬華區罷免綠委吳沛憶，有些議員未協助送件，外界將矛頭指向郭昭巖。議員郭昭巖今回應，自黨部前主委黃呂錦茹遭羈押後，出現寒蟬效應，連署推動困難重重；她並強調自己絕對有努力配合黨部作業，而認真不應該僅限於連署，同時也需要扮演好民代角色。

郭昭巖被問及如何看待鍾小平先前放話稱，若未收到五千份連署書堪稱不盡責，但他今天卻僅遞交千份連署？郭昭巖表示，自從國民黨台北市前黨部主委黃呂錦茹被羈押後，陸續有許多人包含志工在內被傳喚詢問，引發寒蟬效應、人心惶惶，並強調連署並非易事；她補充，議員幫忙連署之餘仍身兼民代工作，需要抽出時間連署，也是為何需要多花時間的原因。

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基於中正萬華區偏綠，若協助連署是否會擔心後續的選舉被影響？郭昭巖表示，凡黨部交辦的都會去努力，支持她的朋友很早就拿到連署站，也有部分人交給黨部，並強調目前比較擔心的是民眾不敢出來連署；至於未來遞交的連署數是否會比鍾小平更多，她則坦言，「繼續努力吧。」

媒體追問，是否會呼籲第一階段幫忙連署的人，也回到服務處簽下第二階段的連署？郭昭巖回應，部分人有簽，而她上週也發現有些人不清楚狀況，並不知道第二階段需要簽署，「但總有人在擔心害怕，所以希望大家能夠自己願意來連署。」

郭昭巖接著說，今天已遞交部分連署件予黨團，現階段仍在確認連署份數，收件行動也正在進行，並指有些人不免會寫錯，需要一直重複核對，而她必須審慎以對，除了確保連署的正確，同時讓簽下連署的民眾能夠安心。她肯定領銜人李孝亮的確很努力，但她身為民意代表有在善盡黨籍的工作與責任。

郭昭巖再被問及目前送出的連署份數時，她重申將繼續努力，也相信大家有目共睹她是很認真的在地議員，絕對努力配合黨部的作業，而認真不應該只是針對連署，同時需要把民代角色扮演好。

至於黨部是否賦予一定責任，郭昭巖說現在很難講，畢竟不太好連署，但曾親自拜訪，發現民眾是擔心被查而不敢連，考慮民眾心情，也不好意思再叫對方簽連署。

針對翁曉玲爆料，稱中正萬華區有些議員根本沒送件，導致外界將矛頭指向郭昭巖，郭則隔空喊話翁曉玲，可以回顧她過去在萬華的努力，不敢說她每屆做的很好，但她真的很努力。

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