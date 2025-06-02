苗縣被刪28.1億補助款 議會國民黨團批政院

全國唯一財政遭管控的苗栗縣被扣28.1億元，苗栗縣議會國民黨及勤政聯盟黨團，今天召開記者會，要求行政院還錢於民。（記者張勳騰攝）

2025/06/02 17:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款，全國唯一財政遭管控的苗栗縣被刪減28.1億元，苗栗縣議會國民黨團及勤政聯盟黨團，今（2）日召開記者會，抗議中央違憲，國民黨團批評行政院只會用模糊說詞掩蓋實質苛扣，根本是「變相不給錢」，要求還錢於民；有議員指中央預算幾乎都已解凍，該給苗栗縣的補助款，應盡速補助；縣議員鄭聚然更建議要全民抗稅來抵制。

今天召開的記者會，除立委邱鎮軍、立委陳超明顧問何文德、議長李文斌、副議長張淑芬及15位縣議員都到場表達心聲。

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苗栗縣議會國民黨團書記長鄭碧玉指出，28.1億對苗栗縣來講是非常多，許多工程進行到一半，已衝擊到社會福利及教育等補助經費，對苗栗縣的建設跟福利影響甚鉅，希望中央趕快補助給苗栗，讓苗栗可以繼續完成建設及福利。

邱鎮軍表示，政院帶頭刪除一般性補助款，對苗栗縣來講，未來推動所有的縣政都會受影響，直接影響到社福、教育津貼、地方基本建設，行政院刪減各縣市預算就是帶頭違法，在此之前，行政院還特別要求立法院，一般性補助款是不能動的，今天竟然叫立院不能刪，政院自己帶頭刪，目的就是為了大罷免而鋪路，他希望中央在搞政治鬥爭時，不能犧牲老百姓的權益，盼行政院懸崖勒馬。

苗栗縣議會國民黨團及勤政聯盟黨團抨擊表示，行政院於5月16日正式發函各縣市政府，刪減各縣市今年度一般性補助款，被刪減比例約27％至32％之間，對各縣市造成重大財物衝擊，嚴重影響社福、教育及地方建設；而且「一般性補助款」根本不屬於立法院可刪減的項目，依法為地方應得的法定預算，嚴重違反行政程序與信賴保護原則。至今行政院也無法正面解釋其法律依據，只會用模糊說詞掩蓋實質苛扣，根本就是「變相不給錢」，企圖延續「財政收支劃法案」、「今年中央總預算案」的朝野衝突，為民進黨在地方「大罷免」添柴火。

李文斌則指出，因為苗栗縣不能舉債，也是唯一被中央財政控管的縣市，一般性補助款被刪減，將會癱瘓整個苗栗的各項建設發展，這樣對苗栗是非常的不公平；所以苗栗縣議會國民黨團以及各黨團所有議員，都站出來向中央抗議。

立委邱鎮軍希望中央在搞政治鬥爭時，不能犧牲老百姓的權益，盼行政院懸崖勒馬。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議會議長李文斌指出，因為苗栗縣不能舉債，也是唯一被中央財政控管的縣市，一般性補助款被刪減，會癱瘓整個苗栗的各項建設發展，這樣對苗栗是非常的不公平。（記者張勳騰攝）

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