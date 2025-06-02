黃國昌附和賴苡任批「領銜人3改1」 網又抓包自打臉：黃8年前修的法

「地動刪瑤」團隊本月1日北投捷運站罷免連署活動，民眾黨主席黃國昌到場勉勵賴苡任。（資料照）

2025/06/02 17:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤的團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，團隊召集人賴苡任啟動更換領銜人程序，被中選會認定失敗，賴苡任跳出來抱怨選罷法「設計不良」，以前明明可以有3位領銜人，為何現在只能有一位？連民眾黨主席黃國昌也附和。對此，資深媒體人鍾年晃吐槽，當初修法讓領銜人只能有一人的正是黃國昌！

罷免吳思瑤自一階提議就發生大量死亡、冒名連署遭檢調調查，嚇得張克晉發聲明宣布退出罷瑤。而涉連署造假交保的賴苡任，持續宣傳罷瑤，並啟動募集更換領銜人同意書（依法須經一階提議人數1/2以上書面同意或原領銜人身故才能更換），但中選會上週三（5/28）表示，經台北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，更換領銜人失敗。

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不服結果的賴苡任向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階連署不應限制於單一領銜人。昨天（1日）他還在臉書發文嗆：「罷免權是憲法賦予人民的基本權，不能因為選罷法設計不良而沒收，以前可以有三位領銜人，現在只有一位？選罷法在105年11月29日修法前，規定可以有三位領銜人！三位！規定三位領銜人就是避免只有一位時會容易侵害連署人的民意。而蔡英文政府修的《選罷法》，將三人改為一人，才會導致如今制度混亂不堪！沒收民意果然是你們民進黨專門會幹的事！」

北高行今天（2日）受理賴所提假處分案，相對人為中央選舉委員會，法官定於明日（3日）下午2時30分開庭。而目前罷瑤團隊仍持續收受連署，昨天黃國昌還率自家黨公職到北投幫忙罷瑤收件、鼓勵賴苡任，也附和賴苡任對於領銜人人數的質疑，同時也呼籲張克晉回心轉意，語帶情勒稱他相信張克晉一定遭遇很大的壓力才萌生退意，「但因為個人的壓力導致幾萬人的意志被抹煞，這符合台灣民主跟國家精神嗎？」

對此，臉書粉專「黑暗流浪者」昨天深夜發文表示，「現在的問題根本不是連署書數量能不能達標的問題，而是找不到領銜人向選委會送件。選罷法第76條規定，罷免案必須由領銜人向選委會提出，但是領銜人張克晉已經堅持要跳船不玩了。原本賴苡任想要靠蒐集提議人二分之一以上的書面同意書來更換領銜人，結果竟然發生有700份不是原提議人跟22份重複填寫同意書的離譜情事，導致更換失敗，領銜人仍為張克晉。只要張克晉始終不肯出馬送件，罷免根本無法成案。」

粉專接著痛批：「最可笑的是，原本選罷法第76條規定的領銜人人數是三人，是2016年12月14日修正公布的條文才改成一人，而當初堅持要把三人改成一人的正是黃國昌與時代力量。也就是說，造成如今送不了件的人正是黃國昌自己，2016年的黃國昌超時空打了2025年的黃國昌臉！黃國昌完全推翻自己過去的人設就算了，竟然可以連自己修過什麼法都可以忘記，而且也完全沒考慮到修法後會造成什麼後果。如此拙劣的修法品質，即使跑遍八個委員會對著官員咆哮作秀，又有什麼實際作用？」

鍾年晃今天也在政論節目上吐槽，2016年提案修法將罷免領銜人從三人改成一人的就是時代力量黨團，黃國昌的名字清楚寫在提案人的欄位，「黃國昌你自己把三人修成一人，然後賴苡任在那邊抱怨說為什麼領銜人只能有一個？黃國昌站在旁邊還附和說對啊，你修法的你忘記了喔？我覺得最近黃國昌常常忘記他以前講的話，可能是不敢想起來，不是忘了，是他不想面對過去的黃國昌啦！」

網友紛紛嘲諷，「到底要自打臉幾次才甘願？」、「原來國昌老師早就埋好地雷了」、「國昌：不要懷疑我消滅國民黨的決心」、「一年花我們1億5千萬的猴戲團只會在假日表演這種爛戲」、「更證明他只是政客，玩權愚民的政客！」、「真的是蠢加爛於一身的完人」、「他只要有聲量能直播，其他都不重要了！」、「到底是康乃爾還是康乃馨畢業的？自己改過啥不知道」、「黃國昌反對自己過去的立場也不是第一次了」。

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