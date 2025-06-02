樓梯間成微電車「充電站」頻傳意外 新北議員促訂「火災預防自治條例」

新北市議員陳世軒表示，危險用電行為屢見不鮮，卻因樓梯間屬私人空間而無法可管，新北市應率全國之先，制定《火災預防自治條例》以補現行法制漏洞。 （記者羅國嘉攝）

2025/06/02 16:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕微電車普及帶來便利，卻也衍生潛在公共安全風險。新北市議員陳世軒在議會質詢指出，許多老舊公寓樓梯間出現垂掛延長線為微電車充電的情形，部分甚至從高樓層垂掛至一樓公用樓梯口，形成電線老舊、雨淋曝曬、與機車並排等高風險環境。此類危險用電行為屢見不鮮，卻因樓梯間屬私人空間而無法可管，新北市應率全國之先，制定《火災預防自治條例》以補現行法制漏洞。

新北市消防局長陳崇岳回應，現行《消防法》無法管控這類潛在危險行為，確實是法規漏洞，將會帶回研議改善辦法；副市長劉和然也表示，該議題涉及多局處權責，市府將統一協調並提出具體對策。

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陳世軒指出，樓梯間本應是公寓住戶的重要逃生動線，卻可能因微電車夜間充電成為致命火場。類似情況早在多次行動治理座談會中被里長反映，顯示這不僅是個別個案，而是全台老舊社區普遍存在的公安黑洞。

陳世軒建議，新北市應主動跨局處整合，制定具體管理對策，包含明文禁止無防護下的高樓垂掛延長線行為；界定公共空間非法用電行為並設置罰則；建立查報與執法機制，即便無管委會也能主動介入改善。「若不從制度源頭管理，公寓的逃生路恐成死路，市府不能等災害發生才亡羊補牢。」

議員許昭興也附和指出，騎樓是屬於私人產權，規範不能擺攤做私人使用，一樣道理，微電車充電卻無法解決，說這是建築物使用，但這問題存在已久，不能說因為是私人產權無法管理就不管理，呼籲市府應尋求解決方法。

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