匿名恐嚇信威脅六四晚會舉行 民團嚴正譴責並報警

民眾用蠟燭拍成「64」字樣記念六四天安門事件。（資料照）

2025/06/02 16:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕天安門事件今年將屆滿36週年，民團將於6月4日晚間於中正紀念堂舉行六四屠殺36週年哀悼晚會，近日卻有匿名恐嚇信欲阻礙哀悼晚會舉行。華人民主書院協會今日發表聲明表示，對於任何企圖以暴力、恐嚇手段阻撓和平集會的行為，我們予以最嚴正譴責。大會已同步通報警方與相關單位協助加強安全維護措施。

聲明指出，過去在六四相關活動現場，曾發生特定人士推倒展板、潑漆展品、試圖破壞哀悼空間的事件，這些行為不僅違法，也對民主社會中和平集會的基本原則構成公然挑戰。如今再次出現恐嚇信件，更凸顯堅持和平集會與言論自由的重要性。

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華人民主書院強調，六四晚會是捍衛普世人權、守護民主自由的重要公共行動。這場晚會秉持和平、非暴力的原則，所有參與者都以理性、堅定的方式表達立場。任何針對此行動的威脅與破壞，都是對社會言論自由的挑戰。

華人民主書院呼籲，參與民眾保持冷靜，也請務必注意自身安全。若發現可疑狀況，請立即反映，尋求現場有配戴識別證的工作人員協助。大會已同步通報警方與相關單位協助加強安全維護措施。同時，誠摯呼籲大家踴躍到場，以行動守護這場哀悼與紀念。

華人民主書院強調，「你的參與，就是對極權最清晰的反擊，也是對自由最堅定的守護。歷史不容抹去，真相不能噤聲。讓我們一同站在民主大道上，守住自由，守護民主」。

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