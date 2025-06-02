全國首例！高市議會通過「碳預算（2025-2026）」 較2005減碳23％

高市議會今在閉幕前夕，審議通過全國首例碳預算。（記者王榮祥攝）

2025/06/02 15:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今審議通過高雄市政府訂定「高雄市碳預算（2025年-2026年）」及相關附帶決議，成為全國第一處制定並通過碳預算的城市；議長康裕成期望市府加速淨零碳排目標，議會也將強力監督，捍衛市民健康與權益。

議會說明，市府按「高雄市淨零城市發展自治條例」所制定的高雄市碳預算（2025年-2026年）為5093.73萬公噸，較基準年（2005年）的6614.70萬公噸減碳23%；日前經分組審查獲委員會同意辦理，並提出請環境保護局召集民間團體及產業，研議修訂碳預算兩年一期管制目標，朝符合執行可行性方向進行，必要時提出修法之附帶決議。

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議員白喬茵則針對興達電廠燃煤機組除役轉備用等措施提出質疑，並提出附帶決議，要求環保局於議會下個會期前，針對緊急備用電力設施啟用條件，應建請中央制定更嚴格規範，並依空氣污染防制法等相關法令，依法行政、嚴格執法。

相關條文及附帶決議內容經大會充分討論，經議長敲槌通過，議會並要求市府及環保局，若有任何廠商違反空污防制法情事，應依法嚴格開罰，捍衛市民健康與權益。

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