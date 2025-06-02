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    罷瑤召集人賴苡任聲請假處分 台北高等行政法院明天14:30開庭

    罷免民進黨立法委員吳思瑤團隊召集人賴苡任。（資料照）

    罷免民進黨立法委員吳思瑤團隊召集人賴苡任。（資料照）

    2025/06/02 14:55

    〔記者張文川／台北報導〕罷免民進黨立法委員吳思瑤團隊召集人賴苡任，上週四向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階罷免連署不應限制於單一領銜人。台北高等行政法院今證實受理賴所提假處分案，相對人為中央選舉委員會，法官定明日（6/3）下午2時30分開庭。

    北高行指出，賴苡任聲請假處分的聲明為，中選會應於立委吳思瑤罷免案徵求連署期限於6月7日屆滿日前，對於「聲請人代表（即賴苡任）」提出的連署罷免函、及檢附連署人名冊正本、影本各1份」，應予受理，並依罷免程序續行查對；如中選會對於查對結果不足法定連署人數而通知補提時，應通知賴苡任補提；賴苡任並要求，訴訟程序費用應由中選會負擔。

    賴苡任5月31日受訪表示，他提此訴訟的目的，是主張第二階段連署書應由連署人送件，而不應限制於單一領銜人。

    中選會副主委陳朝建則於同日回應，賴苡任並非罷免案的領銜人及備補領銜人，也不是日前遞交更換領銜人同意案的送件申請人。

    兩造對於身分的法律認定，大相逕庭，明日將由北高行政法院法官於下午2時半開庭，聽取雙方主張後，再行做成裁定。

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