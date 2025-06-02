烏克蘭「蜘蛛網」行動炸俄41戰機！ 廖宏祥：中共可能以民兵船載無人機襲台

這張由烏克蘭國安局消息人士於年6月1日發布的影片截圖顯示，一架烏克蘭無人機正襲擊俄羅斯境內縱深的俄軍飛機，機身旁爆出火光。（美聯社）

2025/06/02 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）1日發動代號「蜘蛛網」的無人機突襲行動，針對俄羅斯戰略轟炸機基地進行襲擊，成功摧毀41架戰機。曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥今日表示，若解放軍借鑑此戰術，以民兵船偽裝運載無人機越海突襲，後果不堪設想。台灣應該部署高功率微波、雷射及電子干擾等多層次反無人機系統。

廖宏祥指出，烏克蘭代號「蜘蛛網」行動，利用小型四軸無人機襲擊俄羅斯4個機場，損毀40多架A-50預警機、圖-22M3和圖-95戰略轟炸機。此不對稱打擊證明，即使面對絕對優勢敵軍，仍能創新部署摧毀高價值資產。

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廖宏祥說，此行動18個月縝密規劃，需高度情報與作戰安全。無人機走私入境並隱蔽發射，台灣應大幅提升情報滲透與反滲透能力，組建專業潛伏行動隊伍，將作戰安全（Operation Security, OPSEC）納入戰術核心。

廖宏祥分析，此次襲擊也揭示機場防護漏洞，無人機可繞行曲徑衝入機庫，戶外戰機更成易受攻擊目標。台灣現有抗炸機堡不足，須加速興建並分散部署戰機至民用機場、高速公路及野外偽裝，以降低損失風險。

據研判，若解放軍借鑑此戰術，以民兵船偽裝運載無人機越海突襲，後果不堪設想。台灣必須強化以太空為基礎的海域感知能力，透過高解析衛星影像與AI地理空間分析，監測周邊可疑船隻，並將此能力列入防務採購重點。

廖宏祥建議，無人機蜂群攻擊成本低、攔截難度高，台灣應部署高功率微波、雷射及電子干擾等多層次反無人機系統，切勿因採購遲緩而落後。

「烏克蘭經驗證實，廉價的進攻是最佳防禦！」廖宏祥說，台灣應研發成本低廉、具遠程打擊能力的自殺平台或改裝無人機，藉此在衝突初期造成敵方重大損失，為自身爭取戰略空間與時間。

他提及，烏克蘭的攻擊，展示了利用無人機攻擊遠超傳統前線的目標，凸顯現代戰爭不斷演變的本質。意味著即使看似安全的地區，也可能遭受意想不到的打擊，迫使防禦策略重新評估。無人機藉由卡車或其他民用車輛裝載，說明創新戰術與靈活運用資源，能夠有效突破安全防線。

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