為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委排「清廉政府」專報 鍾佳濱怒批：藍白涉貪自肥更嚴重

    民進黨立委鍾佳濱。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委鍾佳濱。（記者謝君臨翻攝）

    2025/06/02 15:48

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請監察院秘書長等官員，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。民進黨立委鍾佳濱質詢時，痛批藍白兩黨過去護航立院秘書長周萬來免備詢，如今卻安排監院秘書長備詢，根本是雙重標準，並指出藍白多起涉貪自肥案例比公器私用更嚴重。

    鍾佳濱指出，根據憲法增修條文規定，行政院向立院負責，而監院是否須出席立院備詢，應符合司法院釋字第461號所列「非獨立行使職權」、「具行政職務」、「法律案或預算案」三項要件。本次報告既非法律案也非預算案，監院自無須備詢。此外，國民黨曾以「幕僚人員非監督對象」為由護航周萬來，如今邀同屬幕僚性質的監院秘書長備詢是雙重標準。

    鍾佳濱表示，「公務車事件」爆發後，民眾黨立委黃國昌便要求監院前秘書長李俊俋下台，如今李已請辭，黃又直指「斷尾求生」，他因而怒批黃國昌「神也是你，鬼也是你！」同時也質疑黃國昌宣稱要廢除監院的說法。

    鍾佳濱強調，民進黨早在過去就主張修憲廢除監院及考試院，卻遭國台辦批評為「修憲謀獨」，而國民黨則始終維護五權憲法根本沒有廢考監的意願，因此反問黃國昌「敢不敢不顧國民黨及中共反對提出修憲案？」

    鍾佳濱也秀出「藍白公器私用比一比」簡報，指出多起藍白陣營涉貪自肥的具體案例，包括：民眾黨前立委吳春城任內，其公司得標金額逾2200萬元，高於國民黨立委傅崐萁親信「戰天下」公司得標2177萬元；傅崐萁違法使用800坪國有農地蓋停車場，多於黃國昌佔用國有地28坪的違建。

    另外，鍾佳濱續指出，國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪被判刑12年6個月，民眾黨新竹市長高虹安則為7年4個月；傅崐萁名字印上聯絡簿、金紙、米袋；民眾黨前主席柯文哲則讓市立圖書館大量採購「柯語錄」。傅、柯兩人皆在任內動用公帑為自己造神。

    鍾佳濱強調，法務部出版的「圖利罪相關問題之研究」指出，圖利犯罪多屬於智慧型狡詐型犯罪，蒐證非常困難。因此很多與前述相似遊走在法律邊緣的行徑很難訴追，直言藍白涉貪自肥莫此為甚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播