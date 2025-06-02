藍委排「清廉政府」專報 鍾佳濱怒批：藍白涉貪自肥更嚴重

民進黨立委鍾佳濱。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/02 15:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀請監察院秘書長等官員，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。民進黨立委鍾佳濱質詢時，痛批藍白兩黨過去護航立院秘書長周萬來免備詢，如今卻安排監院秘書長備詢，根本是雙重標準，並指出藍白多起涉貪自肥案例比公器私用更嚴重。

鍾佳濱指出，根據憲法增修條文規定，行政院向立院負責，而監院是否須出席立院備詢，應符合司法院釋字第461號所列「非獨立行使職權」、「具行政職務」、「法律案或預算案」三項要件。本次報告既非法律案也非預算案，監院自無須備詢。此外，國民黨曾以「幕僚人員非監督對象」為由護航周萬來，如今邀同屬幕僚性質的監院秘書長備詢是雙重標準。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱表示，「公務車事件」爆發後，民眾黨立委黃國昌便要求監院前秘書長李俊俋下台，如今李已請辭，黃又直指「斷尾求生」，他因而怒批黃國昌「神也是你，鬼也是你！」同時也質疑黃國昌宣稱要廢除監院的說法。

鍾佳濱強調，民進黨早在過去就主張修憲廢除監院及考試院，卻遭國台辦批評為「修憲謀獨」，而國民黨則始終維護五權憲法根本沒有廢考監的意願，因此反問黃國昌「敢不敢不顧國民黨及中共反對提出修憲案？」

鍾佳濱也秀出「藍白公器私用比一比」簡報，指出多起藍白陣營涉貪自肥的具體案例，包括：民眾黨前立委吳春城任內，其公司得標金額逾2200萬元，高於國民黨立委傅崐萁親信「戰天下」公司得標2177萬元；傅崐萁違法使用800坪國有農地蓋停車場，多於黃國昌佔用國有地28坪的違建。

另外，鍾佳濱續指出，國民黨宜蘭縣長林姿妙涉貪被判刑12年6個月，民眾黨新竹市長高虹安則為7年4個月；傅崐萁名字印上聯絡簿、金紙、米袋；民眾黨前主席柯文哲則讓市立圖書館大量採購「柯語錄」。傅、柯兩人皆在任內動用公帑為自己造神。

鍾佳濱強調，法務部出版的「圖利罪相關問題之研究」指出，圖利犯罪多屬於智慧型狡詐型犯罪，蒐證非常困難。因此很多與前述相似遊走在法律邊緣的行徑很難訴追，直言藍白涉貪自肥莫此為甚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法