送1049份「罷憶」連署 鍾小平點名黃國昌：年輕支持者成絕對關鍵

國民黨台北市議員鍾小平（中）。（資料照）

2025/06/02 15:18

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨視為重中之重的「罷雙吳」案進展並不順利，罷免吳思瑤案因領銜人張克晉閃退、換將失敗陷入程序僵局；「憶事無成」領銜人李孝亮日前也公布罷免吳沛憶連署數，距離達標仍差1萬多份。台北市議員鍾小平今攜帶1049份連署前往總部，並舉例過去罷免時任立委林昶佐的二階情形，直言此次二階能否能通過，黃國昌號召的年輕支持者絕對是關鍵。

鍾小平表示，今天第一批送的1049份來自服務處，至於第一階段連署的4800份則將努力轉成二階份數後，再交給李孝亮，並指南門里長郭有賢今也協助送出150份，為大罷免盡一份心力。

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台北市國民黨籍議員郭昭巖近期也被藍委翁曉玲點名，直言尚未看到郭昭巖收回來的連署書。李孝亮被問及，郭是否有幫忙遞交連署？李孝亮回應，郭議員並未神隱，她目前仍在統計收件數量，預計這週將收到連署書，且包括吳志剛議員在這段期間一直盡心盡力收連署書，也很感謝鍾小平議員今天送來的一千份連署書。

另外，台北市議長戴錫欽昨天表示要來總部，是否為送連署書助陣？李孝亮解釋，戴錫欽應是想一起見證罷免吳沛憶的活動，若可以，也希望戴錫欽能幫忙；鍾小平則坦言，戴錫欽主要是為了幫李孝亮打氣。

鍾小平也說，3年前罷免時任立委林昶佐時，二階連署還差2000份需要補件，當時很多民眾黨年輕人在短短10天時間，就陸續簽下5、6千份，「現在二階是否能通過，黃國昌號召的支持者絕對是關鍵。」

李孝亮補充，今天收到1049份，仍差一萬份左右，也希望鍾小平議員能將4800份轉換為第二階段的連署書，再連結所有反對民進黨的力量，相信很快就能達標送件。

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