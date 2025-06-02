優勢警力隔開勸離 展翅廢翔︰遭刻意操弄對立

警方以優勢警力隔開罷團。（圖由展翅廢翔提供）

2025/06/02 15:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔在豐樂公園舉辦活動，罷團「展翅廢翔」前往道路角落爭取民眾支持，未料，活動近尾聲時，疑似廖團隊人員開始靠近罷團，並對罷團進行錄影，警方以優勢警力隔開，警官對罷團志工說，「小朋友要知道什麼叫法律」，對此，「展翅廢翔」強調，安靜舉牌遭刻意操弄對立，而廖偉翔回應稱，溫馨活動遭罷團「踩場」宣傳。

廖偉翔於1日在豐樂公園舉辦「翔童樂馬戲團」端午活動，活動結束前，白衣人士向警方私語後，員警走向「展翅廢翔」稱，我們很怕雙方衝突，「小朋友帶出來要知道什麼叫做法律」，如果人家有意見，勢必要用社維法第68條要把你們移送到簡易庭。

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「展翅廢翔」志工在場說，我們從頭到尾都沒動（待在向心南路側），保持安全距離。警方不予理會，隨即招喚便衣及制服優勢警力，隔開雙方人馬，警方對志工說，建議你們不要在這邊做這個，可以離開就離開。

「展翅廢翔」志工Arch說，現場並未發生衝突，罷團遵守警方建議，卻在廖偉翔助理嚷嚷塑造對立氛圍，突被警方以「可能會吵架」、「可能違反社維法」為由而請離。

廖偉翔團隊︰「踩場」還沒申請

廖偉翔團隊強調，合法申請場地遭罷團「踩場」宣傳，全無任何申請，僅管如此仍釋出善意，並未干預，甚至同仁還請罷免團體喝飲料，是自發民眾看不下去宣講「反罷免」。

轄區第四警分局長張國益說，警方秉持依法行政、行政中立處理原則，雙方表達不同意見，員警居中向雙方勸導，並向罷免團體提出該活動已申准正當性，若擅入干擾，經主辦方提出異議，將朝社會秩序維護法規定辦理。

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