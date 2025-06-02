黃國昌告發搭公務車喬私事 蔡清祥澄清：當天都在立院備詢有照為證

法務部前部長蔡清祥強調，2021年9月17日他一整天都在立法院院會備詢。（蔡清祥提供）

2025/06/02 14:16

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今於立法院司法及法制委員會質詢時，指控法務部前部長蔡清祥於2021年9月17日上班時間，搭公務車替好友「喬」訴訟，公開向法務部長鄭銘謙告發。對此，蔡清祥稍早發布聲明強調，當天是立院院會，他整天都在立院備詢，有照片為憑。他強調，黃國昌所指「確無此事」。

司法委員會今邀請監察院秘書長等官員，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告。黃國昌質詢時，指蔡清祥於2021年9月17日上班時間，搭公務車替友人「喬」訴訟，他提出公開檢舉，要求法務部將「部長請假紀錄、公務車派車單」於會後送交司法委員會。

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黃國昌並詢問鄭銘謙：「查前部長是否有壓力？」鄭強調，就依法處理。

對此，蔡清祥稍早發布聲明嚴加澄清，指已請前秘書確認，2021年9月17日週五當天是立院院會，他整天都在立院備詢，有照片為憑，且他對黃國昌所指地點毫無所悉，更不可能利用公務車前往。他強調，黃國昌所指「確無此事」。

蔡清祥表示，他了解立委日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，如果能查明實情再行質詢，更令人折服。他指出，2021年9月17日週五當天是立院院會，已請前秘書確認過，他整天都在立院備詢，有照片為憑。

另外，蔡清祥也說，對於聯合再生這間公司到底位於何處，毫無所悉，更不可能利用公務車親赴這間公司。他重申，卸任前聽聞有立委詢問此事，因即將離開公職，且確無此事，就未加理會，想不到此時再被提起，無奈必需立即嚴加澄清。

立法院司法法制委員會，邀請法務部長鄭銘謙出席並備詢。（記者王藝菘攝）

民眾黨立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙。（記者謝君臨翻攝）

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