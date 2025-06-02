藍白砍總預算、中央緩編地方補助款 花縣議會藍綠交鋒

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天在議會質詢，質疑藍白在立院亂砍預算連帶影響到花蓮地方。（記者王錦義攝）

2025/06/02 14:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕藍白聯手大砍中央政府總預算2千多億，中央暫緩編列地方一般性補助款636億，引發地方政府群起跳腳反彈，花蓮也遭波及緩撥26億。花蓮縣議會國民黨議員林玉芬今天在總質詢中，批評行政院違法、民進黨不照顧花蓮等；綠營議員胡仁順則質詢財政處長劉台文，認為民進黨執政後對花蓮的補助年年增加，藍白政客正是利用人民對法規陌生、對財政分配不熟悉的空白，虛構出一種「民進黨政府過去都不補助地方」的錯覺。

議員林玉芬在議會先要受影響的縣府局處長站起來，幾乎9成以上縣府局處長都站起來，林玉芬說，「窮不要窮孩子、苦不要苦孩子」，但中央政府竟然砍掉孩子的教育經費、弱勢社福經費，花蓮有天災沒人關心花蓮，現在經費又被砍，花蓮已經沒有自主財源很慘了，中央的錢都被民進黨超思雞蛋、口罩用掉了，民進黨官員只想讓美國偉大，台積電變成美積電，跟美國跪，藍白立委砍掉浮編的中央預算，金額還是史上最高，為什麼要動到地方補助款？要求縣府向中央提起行政訴訟並求償。

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民進黨議員胡仁順則要財政處長劉台文上台解釋，劉台文說，中央的一般性補助下來後，就是分到社福預算、教育預算等等，裡面有包含法定預算，但也不是全部。胡仁順說，中央對地方的補助款中有很大一部分是法定性支出（如教育、社會福利），根本不可能說砍就砍。而這次引發爭議的是屬於非法定性支出的部分，這些本就有彈性，原本就是配合中央政策、專案需要，才會撥款。

胡仁順說，「一般性補助」非既有法定義務，卻被藍白炒作成「中央對地方不給錢」，抹黑中央違法，但許多人並不了解「一般性補助」，其實不是原本存在於法律層次的概念，而是這次修法才被強行塞入的術語，「一般性補助本來只是一個行政辦法裡面的用詞，這次財劃法才被寫進去變成法律用語。」，而新修正的財劃法是3月才公布，跟1月份藍白砍總預算根本不一樣。在2月的臨時會中，也跟縣府確認過，如中央預算遭砍，有不足數額，縣府可用追加減預算或提墊付案送議會審議。

胡仁順說，與2014年馬政府相比，民進黨執政後對花蓮的挹注逐年增加，增幅達48%，每年補助跟總預算都創新高，今年原本中央補助達到史上最高224億，但經過傅崐萁率領的藍白黨團亂砍預算後，現在剩下196億，跟2024年的補助差不多，民進黨明明就是增加，為什麼縣長徐榛蔚要一直欺騙花蓮鄉親？過去10年間立法院也沒有這樣大砍預算，去年就已經跟大家講過這樣亂砍會影響地方、社福經費等等，但傅崐萁都沒有在聽。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天在議會質詢，質疑藍白在立院亂砍預算連帶影響到花蓮地方。（記者王錦義攝）

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