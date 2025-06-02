被控當詐團門神騙新住民 綠營籲竹市民下架鄭正鈐

立院民進黨團今與「新竹雙罷」發言人、國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，以及「新竹雙罷」領銜人戴振博共同舉行記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/02 15:06

〔記者謝君臨／台北報導〕號召426上凱道挺國民黨立委鄭正鈐的新竹市紅娥養生館負責人何氏卿及其麻姓男友人，疑透過盤根錯節的政商關係，利用養生館掩護重利和暴力討債等違法行徑，目前已被羈押禁見。「新竹雙罷」再接獲新住民陳情，指何利用假權狀向他借錢，並出示和鄭的合照取信他，不料權狀竟是假的，鄭也光速切割，呼籲新竹市民一定要下架在立法院毀憲亂政、在新竹當詐騙集團門神的鄭正鈐。

立院民進黨團書記長陳培瑜今與「新竹雙罷」發言人、國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，以及「新竹雙罷」領銜人戴振博共同舉行記者會。

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林志潔表示，非常令人遺憾的，新竹市發生了暴力討債、組織犯罪和地下錢莊的狀況，共犯包括何氏卿及其男友人等，目前都被收押禁見，而和此案大有關係的鄭正鈐，從事發至今完全未做任何解釋。近日她接獲越南籍新住民陳情，指何氏卿以詐騙的方式向新住民朋友借錢，再轉手以高利貸方式借出，從中獲利。

林志潔說，何氏卿以「要經營養生館和越南超市」為由，向新住民借錢，並出示假的權狀誆騙有還款能力，同時拿出他與鄭正鈐、「中華神龍」的合照，讓被害人相信何與鄭交情匪淺，不料事後發現何是以低息付給被害人，但轉手用高利貸方式借給有急難的新住民朋友，從中獲利，去壓迫、剝削新住民。

林志潔指出，而在何氏卿被收押後，被害人去找鄭正鈐尋求協助，不料鄭卻稱這件事和他毫無關聯，閉門不見、光速切割，而國民黨也是一樣態度，讓被害人非常難過。林說，被害人來台20幾年，拚死拚活存了積蓄，卻被詐騙，而曾說過「心疼新住民，願意提供法律服務」的鄭，卻完全不理會，「我們嚴厲譴責這樣的區域立委！」

戴振博表示，從這件事可以看到，鄭正鈐漠視民眾陳情，甚至站在加害者身旁，讓新竹市淪為詐騙之都，希望市民可以看清鄭的真面目。鄭選擇幫助他的樁腳，而非陳情的市民，也因鄭非常照顧加害者，才會讓何氏卿及其友人在新竹市囂張橫行，公然在馬路邊毆打民眾，甚至在網路上公布民眾個資，目無法紀。

戴振博呼籲新竹市民一定要站出來，在三階投票時投下「同意罷免」，讓這位在立院毀憲亂政、在新竹市當詐騙集團門神的鄭正鈐，一定要把他下架。

陳培瑜則認為，這應該不會是個案，後續可能還會有其他陳情人找上門。他也向鄭正鈐喊話，「這是你應該面對的問題，因為如果你真的跟何氏卿有所勾結，你真的是門神，真的要站出來對你的市民負責。」

挺國民黨立委鄭正鈐（右）的新住民何氏卿（左）涉暴力討債被收押。（圖由林志潔提供）

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