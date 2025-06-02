「展翅廢翔」在藍委端午活動旁宣傳 警抬社維法勸離

林祈烽今曝台中罷團在藍委端午活動旁宣傳，警方竟抬社維法「提醒」離開。（圖由林祈烽提供）

2025/06/02 15:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔昨（1日）在南屯區豐樂公園舉辦端午親子活動，台中罷免第4選區立委廖偉翔的罷免團體「展翅廢翔」在活動現場附近舉牌宣傳罷免投票，台中市議員林祈烽今指出，當天有人刻意接近罷團挑釁，在場警方未制止，反抬社會維護法「提醒」罷團離開，否則移送簡易法庭，讓志工倍感莫名奇妙更心生恐懼，林祈烽質疑警方執法雙重標準。

林祈烽今在議會總質詢時提出影片指出，昨天在豐樂公園有1場活動，結果有廖偉翔陣營宣傳反罷免，場外也有罷團宣傳罷免三階投票，本來相安無事，後來反罷免陣營有人慢慢逼近罷團。

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林祈烽指出，反罷免陣營者拿麥克風、大聲公宣講，罷團只舉牌未有喧嘩，但警方反要罷團離開，要求罷免團體志工移動避讓，還抬出社維法第68條，「若不離開就依社維法移送簡易法庭」，在罷團志工說明是對方逼近過來，他們根本未移動，警方甚至下令包圍志工「保護隔離」，讓罷團志工心生恐懼，現場志工與孩童皆飽受驚嚇。

林祈烽質疑，罷團志工沒有任何挑釁或大聲吵鬧行徑，他問台中市警察局長李文章，罷團行為究竟哪裡違反社維法，警方執法標準為何，甚至未見制止挑釁方，執法疑「雙重標準」。

警察局長李文章指出，警方沒有恐嚇，任何罷免或反罷免活動都要確保現場平安無事故，執行勤務會保持行政中立原則，對於罷免或反罷免方都會告知其權利，提供基本區隔避免更高衝突甚至鬥毆，也是處理相關事件最高原則。

李文章指出，因上述事件有可能因口角衝突觸犯社維法第68條，因他人不在現場，要依現場認定，及是否同等也提醒反罷免方會再了解。

台中市長盧秀燕則指出，罷免與反罷免都是人民的權利，只要雙方依法進行，政府都會尊重；但自從大罷免以來接獲雙方互相投訴案件相當多，台灣選舉行之有年，縱使近年日益激化，政府都有相當經驗可以應對，警察也相當辛苦，常常公親變事主，但政府一定能公平辦理選舉罷免，保障各方利益。

對此，廖偉翔辦公室指出，昨天有申請場地辦理端午親子活動，罷免團體未申請仍來「踩場」，對此仍釋出善意並未干預，甚至同仁還請罷免團體喝飲料，但因頻繁接獲民眾向主辦單位檢舉，罷免團體滋擾參與活動民眾，甚至發放文宣。

廖偉翔辦公室指出，據他們了解，是民眾看不下去自發在罷免團體旁邊宣講號召反罷免，警方擔心雙方衝突升高，才希望雙方都離開，「反罷免方」也尊重警方建議，隨即離開。

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