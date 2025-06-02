為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「展翅廢翔」在藍委端午活動旁宣傳 警抬社維法勸離

    林祈烽今曝台中罷團在藍委端午活動旁宣傳，警方竟抬社維法「提醒」離開。（圖由林祈烽提供）

    林祈烽今曝台中罷團在藍委端午活動旁宣傳，警方竟抬社維法「提醒」離開。（圖由林祈烽提供）

    2025/06/02 15:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔昨（1日）在南屯區豐樂公園舉辦端午親子活動，台中罷免第4選區立委廖偉翔的罷免團體「展翅廢翔」在活動現場附近舉牌宣傳罷免投票，台中市議員林祈烽今指出，當天有人刻意接近罷團挑釁，在場警方未制止，反抬社會維護法「提醒」罷團離開，否則移送簡易法庭，讓志工倍感莫名奇妙更心生恐懼，林祈烽質疑警方執法雙重標準。

    林祈烽今在議會總質詢時提出影片指出，昨天在豐樂公園有1場活動，結果有廖偉翔陣營宣傳反罷免，場外也有罷團宣傳罷免三階投票，本來相安無事，後來反罷免陣營有人慢慢逼近罷團。

    林祈烽指出，反罷免陣營者拿麥克風、大聲公宣講，罷團只舉牌未有喧嘩，但警方反要罷團離開，要求罷免團體志工移動避讓，還抬出社維法第68條，「若不離開就依社維法移送簡易法庭」，在罷團志工說明是對方逼近過來，他們根本未移動，警方甚至下令包圍志工「保護隔離」，讓罷團志工心生恐懼，現場志工與孩童皆飽受驚嚇。

    林祈烽質疑，罷團志工沒有任何挑釁或大聲吵鬧行徑，他問台中市警察局長李文章，罷團行為究竟哪裡違反社維法，警方執法標準為何，甚至未見制止挑釁方，執法疑「雙重標準」。

    警察局長李文章指出，警方沒有恐嚇，任何罷免或反罷免活動都要確保現場平安無事故，執行勤務會保持行政中立原則，對於罷免或反罷免方都會告知其權利，提供基本區隔避免更高衝突甚至鬥毆，也是處理相關事件最高原則。

    李文章指出，因上述事件有可能因口角衝突觸犯社維法第68條，因他人不在現場，要依現場認定，及是否同等也提醒反罷免方會再了解。

    台中市長盧秀燕則指出，罷免與反罷免都是人民的權利，只要雙方依法進行，政府都會尊重；但自從大罷免以來接獲雙方互相投訴案件相當多，台灣選舉行之有年，縱使近年日益激化，政府都有相當經驗可以應對，警察也相當辛苦，常常公親變事主，但政府一定能公平辦理選舉罷免，保障各方利益。

    對此，廖偉翔辦公室指出，昨天有申請場地辦理端午親子活動，罷免團體未申請仍來「踩場」，對此仍釋出善意並未干預，甚至同仁還請罷免團體喝飲料，但因頻繁接獲民眾向主辦單位檢舉，罷免團體滋擾參與活動民眾，甚至發放文宣。

    廖偉翔辦公室指出，據他們了解，是民眾看不下去自發在罷免團體旁邊宣講號召反罷免，警方擔心雙方衝突升高，才希望雙方都離開，「反罷免方」也尊重警方建議，隨即離開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播