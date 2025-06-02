中正路改名大撒幣 國民黨：砸錢搞鬥爭

國民黨2日舉辦「中正路改名大撒幣，砸錢搞鬥爭，違法刪預算」記者會，桃園市議員凌濤（左起）、台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智?出席發言。（記者塗建榮攝）

2025/06/02 14:01

〔記者林欣漢／台北報導〕針對內政部委託研究全台「中正路」改名相關政策方案，國民黨今（2日）召開記者會批評，民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會；民進黨不斷的內部鬥爭、對外又無能，只會讓其大罷免邁向大失敗的路程。

國民黨發言人楊智伃指出，中正路改名嚴重影響人民生活，除了路名要改，還有門牌、身分證、戶口名簿等戶籍資料，地政資料（權狀）、稅捐、監理、商業登記、各式帳單及信件寄送；路牌、站牌；里辦公室（所有農會郵局帳戶）；里辦公室關防職章、巡守隊環保志工收站名等也通通要改，林林總總到底要花人民多少的納稅錢？

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台北市議員柳采葳說，民進黨嘴上說是轉型正義，說的很好聽，但實際上就是意識形態作祟，最終目的就是要把不同意改名的首長及民代，通通都貼上中共同路人的標籤。中正路改名，僅4都就影響人數達41萬人，戶數估計達到18萬7千多户；她舉例，台北市過去路名改名成功的案例，「軍功路」更名「和平東路四段」僅1.6公里，歷時17年民意溝通、程序協調與實地作業，花費百萬以上，當初是因為在地居民有7成以上的人都希望改名。

柳采葳質疑，執政黨要不要做一點正事，不要滿腦子都是政治。路權規劃不管、交通瓶頸不管、基層建設放一邊，卻每天花時間、花心思討論要改什麼名字、貼標籤，這不是轉型正義，這是行政資源的濫用。

新北市議員江怡臻也說，中正路改名勞民傷財，程序繁瑣，保守估計光是雙北、桃園、台中就會耗費上億元。賴政府寧花1億改中正路，不願30億救新北，卓榮泰內閣刪了30億新北的地方性補助款，不如花在人行道的改善，把路做好，不要勞民傷財講轉型正義，用轉型正義之名，行自己的黨權體制。

江怡臻與柳采葳也分別向新北市立委蘇巧慧及台北市立委吳思瑤喊話，這2位民進黨立委的選區內也都有中正路或中正街，請問蘇、吳2人支持中正路改名嗎？如果不認同的話，請2人勇敢站出來說不認同；如果認同的話，請2人直接到選區內的中正路、中正街，跟當地居民溝通。

桃園市議員凌濤也提出3問，第一，中央轄管中正紀念堂、中山大學、各地公立國中小學要不要先改名？第二，因為意識形態改名，如果中正路要改，中山路、經國路、介壽路改不改？第三，民進黨要改路名，要不要改區名？監察院位處中正區，要不要改為愛犬區？

凌濤批評，內政部長劉世芳是民進黨大罷免的老鼠屎，不僅添柴火，也增添總統賴清德的仇恨值，更會讓賴清德與卓榮泰的不滿意度持續的死亡交叉，因為劉世芳完完全全不搞實事，都在搞意識形態與鬥爭。

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