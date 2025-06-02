中選會指南投選委會無權使用戶政系統 罷團：速查明有無個資濫用

罷馬領銜人曾郁凱（右）、罷游領銜人林敬桐（左），已告發南投縣選委會違反個資法，兩人2日仍疾呼南投地檢署、中選會釐清行政機關有無濫用民眾個資。（資料照）

2025/06/02 14:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免立委馬文君、游顥的二階連署書，遭南投縣選委會大量剔除，中選會行政調查後今公布調查結果，指縣選委會未比對戶政系統筆跡，但強調「縣選委會專職人員無使用戶政系統權限」，將與檢方配合公布，兩罷團領銜人曾郁凱、林敬桐籲請行政和司法儘速調查釐清行政機關有無濫用個資，讓民眾安心。

南投縣選委會表示，感謝中選會還其清白，證明沒有利用戶政系統比對筆跡，刪除連署書都依中選會函文辦理，文字解讀不同表示尊重，其他進入司法程序則不便發表意見。

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投一罷免立委馬文君、投二罷免游顥二階連署書，在未寄出查詢單情況下，5月23日南投縣選委審查完畢，罷馬連署書遭刪除3817人，不足規定人數1730人；投二刪除人數計4020人，經刪除後不足規定人數693人。

兩罷團對被大量刪除的連署書提出異議，認為選委會刁難，也告發選委會使用戶政系統資料，有觸犯個資法之嫌。中選會5月28日至30日到選委會行政調查，今天公布調查結果，罷馬連署書經複查，救回199件，須補件數降為1531件；罷游連署書救回508件，須補件數只剩185件。

罷馬領銜人曾郁凱、罷游領銜人林敬桐，獲知中選會調查結果，也對幫忙救回部分連署書表示感謝，而他們這幾天衝補件，已確定突破須補件數，將照原本規劃，今天一邊造冊，一邊仍繼續收件，曾郁凱說：「繼續收連署書是因每份連署書都是南投人的參與心意」。

中選會今天也指出，依南投縣戶政事務所說明，戶政資訊系統並無另外建置民眾簽名式樣資料庫供戶政機關查對筆跡，該部分已向內政部戶政司詢問戶政資訊系統確無另行建置民眾簽名式樣資料庫。而南投縣選舉委員會專職人員未有使用戶政資訊系統權限，司法機關刻正偵辦中，將依司法機關偵辦結果配合作後續處理。

林敬桐、曾郁凱呼籲南投檢方和中選會一定要調查釐清，因為不只志工、連署民眾，連一般民眾都擔心個資遭濫用，盼儘早查明真相。

前立委蔡培慧（中）等人1日仍在埔里街頭宣講、舉牌，請大家連署，罷馬1日已達補件目標。（「All罷馬」罷團提供）

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