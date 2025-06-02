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    首頁　>　政治

    國民黨團：綠營高官神隱、請辭迴避監督 誰來負起責任

    國民黨立委葛如鈞召開「政府官員規避監督，責任誰來負」記者會。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委葛如鈞召開「政府官員規避監督，責任誰來負」記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/06/02 13:51

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團、教育及文化委員會召委葛如鈞今（2）日召開記者會表示，行政院秘書長龔明鑫無故缺席備詢、國安會秘書長吳釗燮面對共諜疑雲卻拒不說明、監察院秘書長李俊俋濫用公器供私人寵物使用，從一開始的拒絕備詢到最後選擇辭職，種種事例都突顯出民進黨政府官員逃避監督的心態。葛如鈞嚴正譴責政府官員逃避監督，呼籲執政黨正視責任，不應以「請辭」、「缺席」、「神隱」作為迴避監督的藉口。

    葛如鈞表示，過去國民黨團持續推動國會改革，期望透過健全立法權來有效監督政府。但遺憾地看到，這一屆政府官員對國會質詢不僅態度消極，更接連拒絕出席備詢，藐視立法院職權，已嚴重侵蝕民主制衡。

    葛如鈞特別點名吳釗燮，身邊機要涉入共諜案，案發後卻選擇「神隱」，國會審查國安預算時亦拒絕出席，至今仍未向社會說明清楚案件真相及國安風險程度。更令人關切的是，吳釗燮同時是負責台美關稅談判要角，這樣的安排，如何讓人民安心？民進黨標榜反共，卻對共諜案迴避不談，如何取信於民？

    葛如鈞也指出，立法院尚未凍結或刪減相關部會預算，官員就開始放話說研究人員可能失業、業務將受衝擊，甚至誤用財劃法年度數據誤導外界。

    國民黨團強調，國會行使預算審查職權，是為確保公共資源合理使用，相關部會不應將預算監督視為打壓，更不應情緒操作、轉移焦點。立法院依法行使對行政部門的監督職權，是憲政體制的核心機制。官員不應將「請辭」、「缺席」、「神隱」當作逃避監督的萬靈丹，也不應以預算作為情勒的手段。

    國民黨團嚴正呼籲政府各部門首長，「請辭」、「缺席」與「神隱」不是逃避監督的「神器」，國民黨團將持續堅守立法監督職責，確保每一分預算都用在人民真正需要的地方，也督促每一位官員都應對自己的權責負責，實踐人民對「更大民主」的期待。

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