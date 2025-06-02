運動彩券發行條例修正案初審通過 「利誘」妨害賽事最重判10年

立法院教育及文化委員會今（2日）審查運動彩券發行條例部分條文修正草案（記者陳逸寬攝）

2025/06/02 13:39

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院教育及文化、財政委員會聯席會議今天初審通過政院版「運動彩券發行條例部分條文修正草案」，增列以「利誘」方法妨害投注標的運動競技賽事公平者的刑事處罰，並加重「意圖營利犯罪」罰則，最重可處10年以下有期徒刑，且若以強暴、脅迫等非法途徑妨害運動競技賽事公平，因此致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

為防堵假球案憾事重演，行政院會今年3月通過運動彩券發行條例第21條、第21條之1修正草案，修法重點包括，增列以「利誘」方法妨害投注標的運動競技賽事公平者、意圖營利犯罪及加重結果犯的刑罰；刪除擁有運動團隊經營權者、發行機構及其員工等人員，未主動配合檢察及司法警察機關調查等處以罰鍰的規定，回歸依「刑事訴訟法」及「刑法」相關規定辦理。

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體育署指出，修法可維護運動彩券交易的公信力，有效遏止人為因素介入彩券發行，提升運動彩券投注標的賽事公平性。

經朝野立委討論後，照行政院版本通過，全案不須交由黨團協商。初審通過條文規範，若以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法的方法，妨害投注標的運動競技賽事的公平者，如果致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科2000萬元以上、5000萬元以下罰金。

此外，這次修法也刪除發行機構、受委託機構及其員工，未主動配合檢察及司法警察機關調查、有隱匿或抗拒行為處以罰鍰的規定。

聯席會議討論時，通過民進黨立委吳沛憶等人所提附帶決議，內容為因應運動彩券發行條例修正，對運動產業經營者及相關法人、團體等在防制賽事舞弊等事項的課責，及確保賽事公正性的義務，體育署應盡速於運動彩券發行條例或運動產業發展條例等法令中，研擬相關條文修正，並於適當時機以提案或修正動議方式提出。

立法院教育及文化委員會召委柯志恩表示，雖然立法院透過修法來協助運動員團體發展及保護運動員權益，但更重要的是體育署要具體落實和執行，不論是選訓制度的改革、或是運動賽事防賭，唯有遵循修法精神、積極執行，才能確實保障運動員權益、健全國內運動環境。

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