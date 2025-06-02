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    高市議會今閉幕 康裕成︰過程雖吵鬧、都是監督意志

    高市議會定期大會今閉幕。（記者王榮祥攝）

    高市議會定期大會今閉幕。（記者王榮祥攝）

    2025/06/02 12:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第4屆第5次定期大會今閉幕，議長康裕成指出，過程雖然吵吵鬧鬧，但監督意志是一致的，這會期雖然結束但不是句點，反而是每位議員要回到選區24小時服務基層。

    高市議會本次定期會到今天閉幕前仍有3項提案待審，民進黨團總召江瑞鴻提案變更議程後，現場議員針對碳預算、觀光局墊付案進行熱烈討論，特別是碳預算案，藍營議員訴求多項附帶決議，要求高市府對台電硬起來，對於興達退役燃煤機組加強監控，有違規就要開罰。

    康裕成閉幕前表示，這會期雖結束，但並不是句點，反而是每位議員須回到選區、24小時服務基層跟監督市政，會比在議會更辛苦，在這裡要謝謝全體議員。

    她提到開會期間雖然過程草草鬧鬧，但是監督的意志其實是一致的，中間有時也會氣到想哭，代表服務選民也需流很多汗水與淚水，相信議員跟她的感覺都一樣，而這些汗水跟淚水其實都是城市進步的養分，希望在衝突跟互相合作、互相理解協調的結果下，能讓高雄成為大家心目中最棒的城市。

    康裕成特別提到本屆大會2件大事，分別是財劃法對地方衝擊、以及原住民議員首次帶獵槍到議會質詢，特別是原民獵槍的議題經過多年討論，今年終於有個進展，這是一個很大的進步。

    康裕成最後又提到昨天龍舟賽、議會隊打敗市府隊的榮耀，還備妥影片讓府會一起欣賞，市長陳其邁看著影片、露出微笑。

    高市議長康裕成宣布議會定期大會閉幕，強調過程雖吵鬧，但都是監督意志。（記者王榮祥攝）

    高市議長康裕成宣布議會定期大會閉幕，強調過程雖吵鬧，但都是監督意志。（記者王榮祥攝）

    高市議會定期大會閉幕，市長陳其邁與議員們握手致意。（記者王榮祥攝）

    高市議會定期大會閉幕，市長陳其邁與議員們握手致意。（記者王榮祥攝）

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