為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市重大建設全加預算 盧秀燕：高捷黃線、興達漁港預算全大增

    民進黨議員何文海質詢市長盧秀燕任期剩1年半，重大建設追加預算、大灑幣。（記者黃旭磊攝）

    民進黨議員何文海質詢市長盧秀燕任期剩1年半，重大建設追加預算、大灑幣。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/02 12:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議會第4屆第5次定期會上午進行市政總質詢，民進黨議員何文海質詢市長盧秀燕任期剩1年半，「重大建設全部都追加預算」，大灑幣有更好效率嗎，批市府單位「吃菜的嗎（台語：不管事），顧問公司太離譜」，盧秀燕答稱，高雄捷運黃線從1千4百億追加到2千3百億，興達漁港預算從3千萬變成81億元，各類建設預算這幾年都大量增加。

    何文海質問盧秀燕說，市長將在2026年卸任去選總統、國民黨主席，任期剩一年半不要大灑幣，而盧任期6年半以來，重大建設包括巨蛋、國際足球場運動休閒園區、綠美圖、水湳轉運中心及會展中心等，無一不是大幅追加預算，甚至才簽約的捷運機電標也是大增到1615億多元，每個單位都要增加預算。

    何文海狠批說，市府單位是「吃菜的嗎」，顧問公司太離譜，什麼都要追加卻效益不佳。

    盧秀燕在捷運工程局長蘇瑞文答詢後，接著答詢表示，高雄捷運黃線預算從1千4百億，追加到2千3百億元，「一條路線就多了1千億（台語）」，新竹棒球場在前市長林智堅任內，從原來3.5億增加3倍變成12億，高雄興達漁港從3千萬變成81億元。

    盧秀燕強調，桃園國際機場第三航廈主體工程增加300億元，這幾年的確是各類建設預算都大量增加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播