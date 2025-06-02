中市重大建設全加預算 盧秀燕：高捷黃線、興達漁港預算全大增

民進黨議員何文海質詢市長盧秀燕任期剩1年半，重大建設追加預算、大灑幣。（記者黃旭磊攝）

2025/06/02 12:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議會第4屆第5次定期會上午進行市政總質詢，民進黨議員何文海質詢市長盧秀燕任期剩1年半，「重大建設全部都追加預算」，大灑幣有更好效率嗎，批市府單位「吃菜的嗎（台語：不管事），顧問公司太離譜」，盧秀燕答稱，高雄捷運黃線從1千4百億追加到2千3百億，興達漁港預算從3千萬變成81億元，各類建設預算這幾年都大量增加。

何文海質問盧秀燕說，市長將在2026年卸任去選總統、國民黨主席，任期剩一年半不要大灑幣，而盧任期6年半以來，重大建設包括巨蛋、國際足球場運動休閒園區、綠美圖、水湳轉運中心及會展中心等，無一不是大幅追加預算，甚至才簽約的捷運機電標也是大增到1615億多元，每個單位都要增加預算。

請繼續往下閱讀...

何文海狠批說，市府單位是「吃菜的嗎」，顧問公司太離譜，什麼都要追加卻效益不佳。

盧秀燕在捷運工程局長蘇瑞文答詢後，接著答詢表示，高雄捷運黃線預算從1千4百億，追加到2千3百億元，「一條路線就多了1千億（台語）」，新竹棒球場在前市長林智堅任內，從原來3.5億增加3倍變成12億，高雄興達漁港從3千萬變成81億元。

盧秀燕強調，桃園國際機場第三航廈主體工程增加300億元，這幾年的確是各類建設預算都大量增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法