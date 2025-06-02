吳韋達加入民眾黨 2026彰化市長之爭添變數

前時代力量縣議員吳韋達退黨已有一段時間了，今天他在臉書宣布已申請加入民眾黨。（縣議會提供）

2025/06/02 12:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕前時代力量彰化縣議員吳韋達，今天（2日）宣布加入台灣民眾黨，成為該黨在彰化縣議會的第2席議員，與原彰化縣黨部主委、現任議員張雪如南北呼應，強化民眾黨在地布局。隨著2026年縣市長與縣議員選舉腳步將近，吳韋達的動向也為彰化市長與縣議員第一選區（彰化、花壇、芬園）選情投下變數。目前市長林世賢任期將屆，積極部署角逐縣長民進黨內初選。

吳韋達透過臉書發文表示，「一個更好的彰化，不只是夢想，是我選擇實踐的方向」，感謝黃國昌與張啓楷多次邀請與溝通，決定加入民眾黨。他強調，加入是為了推動綠能、產業升級、爭取財政資源與文化教育發展。

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他指出，從早期參與環境與交通運動，到近年關注低薪、人口外流、產業轉型等議題，一路走來始終把彰化人的生活與未來放在心上。他看好彰化擁有全台最豐富的風電資源，主張建構地方綠電交易平台，協助企業取得綠電憑證，吸引投資、創造就業機會。

對此，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，縣黨部正備戰2026地方大選，目標是在地成立議會黨團、遍地開花，擴大基層支持力量，讓改革從地方出發、希望從彰化啟動。

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