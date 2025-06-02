議員批台中「三朝建設」盧秀燕僅完成6 半數恐再淪「四朝建設」

楊典忠（右2）指台中20項「3朝建設」盧秀燕僅完成6項，半數將再淪「4朝建設」。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/02 12:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕端午節前宣佈啟動「大巨蛋」建設，台中市議會今總質詢，多名議員盤點她上任近7年，台中20項歷經三朝的建設，僅完成6項，只佔3成，更恐有10項又要交棒給下一任市長，「三朝建設目前成績只得30分」；盧秀燕則說，她完成的建設都是市民期待20、30年未能完成的建設。

台中市議會今市政總質詢中，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進指出，台中歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕3位市長任期的重大建設有20項「三朝建設」，但是盧秀燕執政7年只完成6項建設，另有4項工程接近達標仍未啟用，已確定有10項鐵定延宕至下任市長續推。

請繼續往下閱讀...

楊典忠認為，重大建設進度嚴重落後，尤其海線重大建設停滯最嚴重，導致區域發展失衡，「三朝建設成績只得30分」。

楊典忠指出，目前已完成的6項建設包括捷運綠線、帝國糖廠活化、74連接國道工程、十三期市地重劃、社會住宅與綠、柳川整治等，這些多是盧秀燕接任之初，就已經快要完工或已規劃完整的建設。

楊典忠指出，但許多具關鍵意義的建設，包括台中州廳修復再利用工程、山線鐵路高架化沿線縫合、海洋生態館與清水國民運動中心等，至今仍未對外開放營運，尤其暑假將至，海洋館與清水運動中心卻尚未完成裝修與設備安裝，究竟何時能營運。

觀旅局長陳美秀指出，海洋館「今年能營運」；讓楊典忠不滿痛斥，觀旅局之前宣佈5月可營運後，改到7月、8月暑假可營運，現在變「今年能營運」，一再錯失暑假觀光人潮，市府規劃與執行能力，更是令人「嘆為觀止」。

眾人更質疑，這20項「三朝建設」到盧手中第7年，竟還有高達10項工程，已確定無法在盧秀燕任內完工，確定將變成「四朝建設」，包括海線的山手線、公設保留地跨區重劃、清水眷村修復再利用、遊艇碼頭、大安媽祖園區雕項工程、水湳智慧城、大車站計畫、體二用地、台中巨蛋、豐原豐富專案等，影響北屯、海線、豐原等多個關鍵地區的發展。

楊典忠強調，盧秀燕日前一項民調掉出五星市長之列，各項分數評比雪崩式下滑，建設不是民調分數，一個執政快8年的市長，只完成半數，將另一半的建設再推給下一任，市政只剩包裝，忘了落實。

盧秀燕則強調，她完成的6項建設都是市民等了20、30年都沒辦法完成的建設，市府團隊拚命做，沒有滿意的一天，會繼續做，否則沒有進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法