批藍委以羞辱、威脅方式提告罷團 綠營：令人非常難過

民進黨立院黨團召開「藍營反罷免-刻意操作仇恨言論」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/02 12:07

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免即將邁入投票階段，立法院民進黨團今舉行記者會，批評藍白立委面對罷免的聲音，不但沒有正面回應民意，還以言語羞辱罷團，甚至告發，這和戒嚴時期的言論審查、文字獄沒有兩樣，且常常是以無中生有、威脅的方式去告罷免團體，「國民黨現在走到今天這一步，真的是讓人看了覺得非常的難過。」

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨立委在面臨大罷免時語出驚人，例如馬文君前陣子說「她不忍了」，現在又以「福壽螺」這樣一個外來物種影射罷團；林沛祥也自添柴火，說罷團都是「社會邊緣人的集合體」，葉元之和名嘴直播時，講說是南部低端在灌票等，這些都是非常典型的仇恨性言論。

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沈伯洋指出，國民黨做的其實不僅止於此，除了侮辱性言論以外，去年在審查總預算時，國民黨很多提案都是針對「青鳥行動」，只要看到有任何部會補助曾參與「青鳥行動」的民間團體，他就要砍該部會的預算，這完全無異於戒嚴時期的言論審查，根本就是以往新聞局的做法，對罷團做文字獄的審查。

「最後一個階段，他們開始進入法律戰。」沈伯洋說，從這一個月開始，很多國民黨立委開始以無中生有、威脅的方式去告罷團，像之前游顥告罷團領銜人，最後是不起訴；賴士葆也告了罷團志工；邱鎮軍雖然沒有成案，也告了罷團志工；王鴻薇除了告罷團志工，連志工聯盟都告；台中有圖文創作者在罷免江啟臣時也被告了，且連分享資訊的志工也被告。

沈伯洋認為，一般正常的立委面臨罷免，他應該是去看一下自己為什麼被罷免的理由，然後針對這個理由做回應。「到底有沒有親中；到底和王滬寧談了什麼？為什麼要推『中配六改四』；為什麼要做賣國公投？為什麼要濫刪預算？為什麼要廢掉憲法法庭等，針對這些事情回應。」

沈伯洋表示，這些國民黨立委不但不做任何回應，反用侮辱性言語對待罷團，並用文字獄的手段、用法律的手段威脅罷團，「所以我必須要講，國民黨現在走到今天這一步，真的也是讓人看了覺得非常的難過。」

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