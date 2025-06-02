南投選委會惹議！中選會複查：馬文君、游顥罷免案增707件連署合規

中選會赴南投進行3日調查，今公布複查結果，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定、游顥罷免案則有508人修正為符合規定。（資料照）

2025/06/02 12:18

〔記者林哲遠／台北報導〕近日南投縣選舉委員會涉嫌以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由刪除罷免國民黨立委馬文君、游顥連署人名冊。中選會依法行使調查權，並赴南投進行3日實地調查並於今日公布複查結果，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定、游顥罷免案則有508人修正為符合規定。

中選會指出，南投縣選舉委員會於5月23日函報馬文君、游顥罷免案連署人名冊查對結果，馬罷免案原連署人人數計20709人，不合規定依法應刪除人數計3817人，經刪除後連署人人數為16892人，不足規定人數1730人；游顥罷免案，原連署人人數計23160人，不合規定依法應刪除人數計4020人，經刪除後連署人人數為19140人，不足規定人數693人。

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針對媒體報導南投縣選委會以簽名過於潦草為由，刪除連署人名冊，引發外界質疑南投縣戶政事務所是否有依戶政資訊系統民眾簽名筆跡查對連署人名冊之情事。中選會表示，依南投縣戶政事務所說明，戶政資訊系統並無另外建置民眾簽名式樣資料庫供戶政機關查對筆跡，而南投縣選委員專職人員也未有使用戶政資訊系統權限，又南投相關罷免案因司法機關刻正偵辦中，故上開二罷免案將依司法機關偵辦結果配合作後續處理。

歷經5月28日、5月29日、5月30日共計3日實地調查後，中選會說明，就馬文君罷免案，經本會複查後，南投縣選委會查對結果不符合規定依法應刪除人數3817人，經本會複查結果，其中199人修正為符合規定，修正後符合規定人數計17091人，不合規定依法應予刪除人數計3618人，不足規定人數1531人。

至於游顥罷免案，中選會說，縣選委會查對結果不符合規定依法應刪除人數4020人，經本會複查結果，其中508人修正為符合規定，修正後符合規定人數19648人，不合規定依法應予刪除人數計3512人，不足規定人數185人。

中選會強調，南投相關罷免案南投地檢署也已分案偵辦中，諒選務機關無論是中選會、南投縣選委會與依法協力負責查對之戶政機關允應配合司法檢調機關之偵辦，則屬當然。至馬文君、游顥2件罷免案二階連署補提送件期限，目前仍各為6月3日、6月5日，補提送件期限不變。

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