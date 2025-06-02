再批中火無照發電 盧秀燕嗆：中央挑戰自己的公權力

中火無照發電，盧秀燕嗆中央挑戰自己的公權力，「只准州官放火」。 （記者蘇孟娟攝）

2025/06/02 11:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三廠2號機上月17日停機後，台中市長盧秀燕多次質疑台中火力發電廠火力全開，盧秀燕今指出，中火10機組中有5部沒有許可證卻違法發電，「只許州官放火不許百姓點燈」，中央自己挑戰自己的公權力，「今年中秋節可能很多民眾會問你自己違法，為何禁止我們烤肉」。

台中環團今早發聲要求中央修「空污法」第30條第3項，修改現行「未於許可證期限內准駁的固定污染源，可依原許可條件繼續操作」，杜絕中火5機組在沒有許可證的情況下仍能運轉，空污法大開善門讓發電廠繼續燒煤。

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盧秀燕今回應也支持修法，她說，中火是全國最大火力發電廠，目前10部機組中有5部沒有地方政府許可證，卻違法發電影響人民健康，凸顯中央「只准州官放火不准百姓點燈」印象，民間均要依法行事，但政府卻在沒有執照下發電，如何要求民間守法。

她還舉中秋節烤肉為例，政府為避免烤肉空污，均有限制只開放極少區域讓民眾烤肉，「今年中秋節可能很多民眾會問，你自己違法沒有許可證、可以火力全開燒煤，為何要禁止我們烤肉」，中央自己挑戰自己的公權，這是很奇怪的現象。

盧秀燕說，中央要推動減碳，但空污法在2018年修法，讓國家對民眾的承諾背道而馳，除中火外，高雄興達電廠也是沒有許可證下大燒特燒，她認同請立法院修法，讓國家實現承諾，將燃煤逐年降低；國家要做人民示範，不能錯誤示範、帶頭違法。

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