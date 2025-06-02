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    批中正路改名沒意義 侯友宜：補足地方預算才迫在眉睫

    新北市長侯友宜說，新北市有22條中正路，中正路改名不只是錢的問題，而是工作做不完。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜說，新北市有22條中正路，中正路改名不只是錢的問題，而是工作做不完。（記者俞肇福攝）

    2025/06/02 11:43

    〔記者俞肇福／新北報導〕為落實轉型正義，內政部推動全台中正路改名，引發藍營地方首長不滿。新北市長侯友宜說，新北市有22條中正路，改名不只是錢的問題，而是工作做不完，因為一般性補助款刪減，造成弱勢家庭、教育與社福部分不夠用，請趕快把這部分補足，才是迫在眉睫的事情。

    侯友宜今天（2日）上午在汐止秀峰高中受訪時，被問到內政部長劉世芳要推動中正路、經國路改名的問題，做了上述表示。

    侯友宜表示，新北市中正路就有22條，光是要改一條路，門牌、交通、路名以及戶籍謄本、工商登記，這不只是錢的問題，是工作做不完；他表示，尤其現在迫在眉睫的，因為刪了新北市政府的一般性補助款，市府的弱勢家庭、教育、以及警消設備費用、社福都不夠用，所以，趕快把這部分補足，才是此刻迫在眉睫的事情。

    侯強調，經費要用在刀口上，中央卻是把經費刪在刀口上，要去做那個無謂的事情，其實那都是沒必要的事情，趕快把救命的錢撥給新北市，來幫助這些辛苦人。

    侯友宜被問到，改路名究竟是政府說了算，還是需要地方民眾同意？對此，侯友宜指出，其實是人民決定的，他相信人民的聲音是希望把錢用在真的需要被幫忙的人，不是用在這個沒有意義的事情，所以人民的聲音最大，不論到哪個地方，都已經聽到市民的聲音，要做就做真正有意義的事情，不要做這種沒有意義的事情。

    他最後表示，不管是地方的權力還是中央的權力，這是人民的權利，人民需要的是你幫助他解決困難，中央把錢花在這種地方上有意義嗎？

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