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    補助「中正路」改名 劉世芳：依立院決議、轉型正義條例處理

    內政部長劉世芳說，內政部處理蔣中正雕像、改名問題等，補助款以10萬元為上限，無論是中央或地方都不應將轉型正義偽裝成有錢再推、沒錢就不推。（資料照 ）

    內政部長劉世芳說，內政部處理蔣中正雕像、改名問題等，補助款以10萬元為上限，無論是中央或地方都不應將轉型正義偽裝成有錢再推、沒錢就不推。（資料照 ）

    2025/06/02 11:40

    不應將轉型正義偽裝成有錢再推、沒錢就不推

    〔記者林哲遠／台北報導〕為推動轉型正義，內政部將中正路等改名事宜委託研究，研擬相關政策方案，此舉遭在野黨批評，政府哭窮卻有預算補助「中正路」改名。內政部長劉世芳今天說明，內政部處理蔣中正雕像、改名問題等，補助款以10萬元為上限，無論是中央或地方都不應將轉型正義偽裝成有錢再推、沒錢就不推。

    劉世芳指出，中正路改名部分，從2017年立法院通過「轉型正義條例」，立法院也在2023年通過決議，要求內政部要與地方政府有協商機制進行在地溝通，內政部在過去一、兩年都是針對立法院決議、轉型正義條例所規範事項，依法依規處理。

    推動上遇困擾建議以地方自治事項「由下而上」處理

    劉續指，同時，內政部也委託學者專家研究提到，若在推動上遇到困擾時，建議會以地方自治事項「由下而上」方式來處理這方面事項，內政部現在是依照這樣的方式處理。

    至於外界認為這跟預算有關，劉世芳解釋，有些預算相關議題是被偽裝的，內政部所處理2、3年期間，包括蔣中正雕像、其他改名問題等，補助款是以新台幣10萬元為上限，到目前也已補助上百件，既然轉型正義是人權問題，就要嚴肅對待。

    劉世芳強調，不管是中央政府或地方政府，千萬不要把它偽裝成有錢再推動、沒有錢就不推動，這不是對台灣民主法治推動轉型正義該有的態度。

    「經國路」是否改名？仍待中央、地方及居民有共識再推動

    針對「經國路」是否也要改名，劉世芳說明，在轉型正義條例確實有提到這樣的方式，但在改路名、去除雕像或威權主義象徵有遇到困擾時，仍要待中央、地方政府及在地居民要有共識再來推動，依台灣自由民主法治精神，推動轉型正義時，也要顧慮程序正義。

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