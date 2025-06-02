兩岸台海危機高漲 學者林健正：習近平強硬外交恐陷孤立

兩岸及台海危機高漲，陽明交大退休教授林健正也發文示警指出：中國習近平若持續採強硬外交恐面臨反中同盟的國際孤立風險。（林建正提供）

2025/06/02 11:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕兩岸台海危機高漲，中國不斷以共機繞台，近期更有多起偷渡到台灣及操中國口音在台灣街道拍攝人像及影片的情形，顯示中國對台灣的滲透已全面化。對此緊張情勢，不少國外學者及戰略專家不斷對台灣示警，而陽明交大退休教授林建正也以歷史的啟示：節制與冒進的抉擇，提醒中國不應持續強硬外交政策，否則恐面臨孤立風險。

林健正提到，歷史經驗為當今國際關係提供深刻啟示。過去德國俾斯麥的「小德意志方案」表明，新興大國若專注內政、避免不必要擴張，可實現與鄰國的和平共處。反之，當年威廉二世的冒進與納粹德國的「大德意志主義」導致孤立與戰敗，中國前領導人鄧小平1974年以國務院副總理身分在聯合國發表「永不稱霸」演說，與俾斯麥「小德意志方案」的節制智慧一脈相承。「永不稱霸」原則為中國崛起奠定了基礎。

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然習近平的強硬外交，特別是對台灣的武力威脅與在南海的擴張主義，正讓中共偏離這一務實路線，面臨「大中華主義」的風險。過去數10年的發展顯示，一個獨立自主、自由民主的台灣有利於區域和平與繁榮。中共應借鑑俾斯麥的克制，尊重台灣現狀，通過對話緩解台海緊張，避免武力統一引發衝突，重蹈納粹德國覆轍。

此外，中國的崛起依賴全球化的環境，享受和平共榮的紅利，未來中國仍應遵循和平崛起的信念，維持開放而穩定的國際秩序，這些均比追求短期地緣政治利益更重要。若中共重蹈納粹德國的擴張老路，恐引發國際反對與區域動盪。中國對台灣與南海問題的強硬立場已儼然成為「反中同盟」的最佳推手。2025年在新加坡香格里拉論壇上，美國國防部長傳達強烈訊息指出，中國在南海的擴張行動挑戰鄰國主權，在台海頻繁騷擾台灣並進行侵台演練，美國正聯合日本、澳洲、印度等盟友，構築「反中同盟」，若中共走向「大中華主義」，恐重蹈納粹德國覆轍。相反地，中國若能改採節制外交政策，尊重台灣現狀與公海航行自由，將可促進區域永續的和平、進步與繁榮。

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