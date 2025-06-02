陸委會查「旺旺」配合中國統戰 綠營支持：於法有據

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、立法院外交及國防委員會召委沈伯洋（左）。（資料照）

2025/06/02 11:24

〔記者謝君臨／台北報導〕旺旺集團被控配合中國統戰，陸委會將展開調查。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，中國舉辦的文化峰會就是一場大型的「統戰大拜拜」，讓台灣的媒體界或文化人附和其主張，若踩到台灣法治紅線，支持陸委會的作為。她強調，「兩岸人民關係條例」第33-1條規範的非常清楚，陸委會是依法處理。

中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」近日在北京召開，旺旺集團總經理蔡旺庭在致詞宣稱：「旺旺起源於『中國台灣』，發展於祖國，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人」。他更說「我們感恩『祖國』給予的各項支持，感謝『祖國』的市場發展紅利。」

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對此，吳思瑤指出，「兩岸人民關係條例」第33-1條規範的很清楚，台灣人民、法人、團體等非經各該主管機關許可，不得與中國黨政軍等單位，為任何形式的合作行為。若旺旺集團踩到台灣法治紅線，應當支持陸委會的作為。

吳思瑤說，旺旺集團過去一而再、再而三的親中言論，事實上也喪失了媒體應當有的獨立性、自主性，更讓該媒體背離台灣的主流民意。在台灣，大家對媒體的獨立公正有非常高的期待，政治力不該干預任何媒體，更何況是境外敵對勢力。

立院外交及國防委員會民進黨籍召委沈伯洋也說，陸委會相關查處應該是根據兩岸人民關係條例第33-1條，假設台灣媒體和中國統戰部合作，是不被允許的，這是既有規定，但該條範圍廣泛，一直以來陸委會量能不太夠，只能抓大放小，且最後也是罰錢了事，這也是為何民進黨團要提出「國安十法」的理由。

沈伯洋也說，根據一些智庫的報告，台灣有些名嘴、政論言論，固定、經常性被中國引用，以往是中國產制訊息丟到台灣，但從3、4年前開始，很多時候反而是台灣內部先有人講，中國再引述，藉此規避認知攻擊的指控，這也是為什麼我們認為在地協力者是非常重要的一環。

國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔說，憲法上固然有新聞自由、言論自由，但「刑法」是以刑事罰則處罰誹謗行為，連個人自由都有界線，遑論媒體。今天中共的統戰和文攻武嚇攻擊台灣在先，我方做類似「刑法」正當防衛動作，無法不去管制，否則只能任憑對方宰割，所以「兩岸人民關係條例」也有相關規定。

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