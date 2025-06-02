李鴻鈞道歉！3監委也爆涉公務車私用 移送紀律委員會

監察院副院長李鴻鈞。（記者林哲遠攝）

2025/06/02 11:04

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院秘書長李俊俋近日被爆乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用，李昨發布請辭聲明，向國人致上最深之歉意。監察院副院長李鴻鈞今日召開記者會向社會大眾深深地道歉，並強調將對被外界揭露私用公務車的監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋，移送紀律委員會。

李鴻鈞表示，針對公務車私用問題，他要代表監察院跟社會大眾深深抱歉。首先，秘書長請辭一事，李俊俋在第一時間就已提出辭呈，但他當時交代秘書長，個人請辭先暫緩，先把整個制度面調整好再來說。

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李鴻鈞說明，經過兩天制度調整，他就正式對外宣布公務車使用準則，依照行政院行使辦法全面檢討；昨天傍晚，秘書長再次與他聯繫，在任務後堅持要辭去秘書長的職位，自己也給予准辭。

至於監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋也爆涉用公務車處理私事，李鴻鈞說，監察院每一位監察委員都是獨立行使的，身為院長跟副院長，對於委員們的個人行為是沒有辦法進行裁罰；不過，在監察院機制運作上，可行使紀律委員會，所以就上述被揭露的3位監委，他將行使紀律委員會的行使權，把有問題監委移送紀律委員會。

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