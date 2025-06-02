為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李鴻鈞道歉！3監委也爆涉公務車私用 移送紀律委員會

    監察院副院長李鴻鈞。（記者林哲遠攝）

    監察院副院長李鴻鈞。（記者林哲遠攝）

    2025/06/02 11:04

    〔記者林哲遠／台北報導〕監察院秘書長李俊俋近日被爆乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用，李昨發布請辭聲明，向國人致上最深之歉意。監察院副院長李鴻鈞今日召開記者會向社會大眾深深地道歉，並強調將對被外界揭露私用公務車的監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋，移送紀律委員會。

    李鴻鈞表示，針對公務車私用問題，他要代表監察院跟社會大眾深深抱歉。首先，秘書長請辭一事，李俊俋在第一時間就已提出辭呈，但他當時交代秘書長，個人請辭先暫緩，先把整個制度面調整好再來說。

    李鴻鈞說明，經過兩天制度調整，他就正式對外宣布公務車使用準則，依照行政院行使辦法全面檢討；昨天傍晚，秘書長再次與他聯繫，在任務後堅持要辭去秘書長的職位，自己也給予准辭。

    至於監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋也爆涉用公務車處理私事，李鴻鈞說，監察院每一位監察委員都是獨立行使的，身為院長跟副院長，對於委員們的個人行為是沒有辦法進行裁罰；不過，在監察院機制運作上，可行使紀律委員會，所以就上述被揭露的3位監委，他將行使紀律委員會的行使權，把有問題監委移送紀律委員會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播