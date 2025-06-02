中國黃海建鋼構踩線韓國 國安人士：意在壓縮日韓防衛縱深

南韓退伍軍人協會多名成員3月底集結於首爾的中國大使館附近，抗議北京當局在黃海上兩國重疊的專屬經濟區內設置鋼製鑽井平台。（歐新社）

2025/06/02 11:00

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〔記者陳昀／台北報導〕中國在黃海（韓國稱西海）與韓國的爭議海域「暫定措施水域」（PMZ），擅自建造大型海上鋼構建築，引發韓國抗議；根據我方國安情資，中國軍委會3月已通過「加速黃海內海化」方案，藉由在海域內興建建物、常態化巡弋等方式，抹除中、韓在黃海的中線，並將黃海納入首都圈防衛縱深，且壓縮日、韓的防衛縱深，同時以常態化的存在，形成法律戰效果。

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韓國外交部今年4月證實中國在黃海（韓國稱西海）與韓國的爭議海域「暫定措施水域」（PMZ）擅自安裝一座大型海上建築，北京聲稱是用於協助鮭魚養殖，但韓方持懷疑態度。國安人士指出，事實上，從2022年4月開始，中國就在黃海「暫定措施水域」內設置混凝土結構物，聲稱是漁業輔助措施，且不顧韓國政府反對，2024年4月再設置2個鋼架結構，今年又陸續新建。

根據我方掌握情資，中國軍委會今年3月已通過「加速黃海內海化」相關方案，將黃海，東海、台海、南海，都視為「內海」，預計今年底前要設立12座海上鋼構，都是以漁業輔助為藉口，部分將設置直升機起降平台，甚至要裝置多種海面或海面下的觀測儀器，可能是具備軍事用途的水下雷達、聲波感測陣列等可以辨別船舶、監偵往來航機動態的設備。面對韓方抗議，中國拒絕理會。

第二部分，中國海警船也在黃海等區域常態性巡弋，比照在菲律賓、釣魚台、金門馬祖周邊，開始透過常態性執法打破國際既有的規則，展現中國對這些地方的所有權，過去幾天也在東海、黃海周邊進行相關海上演習；在軍防部分也將其當成內部水域，演練不讓外部船隻進入水域。

該人士指出，中國之所以加速「黃海內海化」的目的有三，首先是欲抹除中、韓在黃海上的中線，如同中國在台海所為；第二是中國將渤海當作首都圈的重要戰略區，因此要將黃海納入首都圈的防衛縱深，尤其美軍在日本、韓國都有駐軍，也可藉此壓縮日、韓的防衛縱深，對其可能採取的任何行動產生掣肘效果。第三則是中國要參考在南海、東海的經驗，以常態化的存在形成法律戰的效果，這也是韓方所擔心的中國欲將「西海內海化」。

國安人士認為，中國加速「黃海內海化方案」目的不外有三個。首先是抹除韓、中的黃海中線，如同中國在台海所為；第二，中國將渤海視為首都圈的重要防衛海空戰略區，因此要將黃海納入防衛縱深，尤其美軍在日本、韓國都有駐軍，也能藉此壓縮日韓的防衛縱深，對其可能採取的任何行動產生掣肘；第三是參考在南海、東海的經驗，以常態化存在形成法律戰效果，也就是韓方擔心的中國要將「西海內海化」。

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