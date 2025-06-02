美防長示警中國侵台 台灣基進：誰主張和平談判就是敵人

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/06/02 10:26

〔記者林哲遠／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯日前在新加坡年度安全論壇演說時說，中國對台灣的軍事行動「可能即將發生」，呼籲美國在印太區域的盟友應該要提高各自的國防預算來加強軍事實力嚇阻中國。台灣基進黨主席王興煥今日強調，除了強化軍事嚇阻實力，以及鞏固印太盟友的團結以外，台灣也必須要有「絕不投降」的抵抗意志。

王興煥指出，近年來美國的各方智庫、第一線的印太司令以及海軍作戰部隊，都警告中國將在2027年發動對台侵略；中國也早在2022年就提出2027年解放軍建軍一百年的目標是「打贏局部戰爭」，台灣社會不能再鴕鳥心態，必須正視戰爭發生的可能。

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王分析，中國攻台的最理想劇本是透過「圍島鎖台」，以局部的軍事行動製造台灣社會壓力，再由台灣境內的親中政黨鼓吹「和平談判」，塑造台灣人民自願接受統一的國際輿論，屆時國際社會將沒有介入台海戰事的理由。

「誰主張和平談判，誰就是台灣的敵人。」王興煥認為，面對中國的武力威脅，除了強化軍事嚇阻實力，以及鞏固印太盟友的團結以外，台灣也必須要有「絕不投降」的抵抗意志，中國如果預期「鎖台逼統」會演變成長期消耗戰，並引來國際制裁干預，就不敢輕易發動對台侵略。

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