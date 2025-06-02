美防長警告中國犯台將帶來毀滅 學者：美更關注「不讓中國開槍」

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，赫格塞斯的發言雖對印太戰略、台海安全有更強的力道，但仍不到戰略清晰的程度。（資料照）

2025/06/02 11:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯5月31日在新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」示警，中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國企圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，赫格塞斯的發言雖對印太戰略、台海安全有更強的力道，但仍不到戰略清晰的程度；大眾一直關注美國是否會派兵保衛台灣，但其實美國更著眼於不讓中國開槍，在戰爭發生前就介入。

葉耀元受訪指出，赫格塞斯在香格里拉對話中，強調不希望台海之間發生問題，並會更強烈的嚇阻，或透過與其他的盟友一起加強對中嚇阻來保衛台灣，讓中國不要輕舉妄動，用這樣的角度來看，赫格塞斯仍維持戰略模糊。

請繼續往下閱讀...

葉耀元表示，分析赫格塞斯的言詞，赫格塞斯對中國防堵、印太戰略、台海安全等議題有更上心且更進一步的力道，但未到戰略清晰的程度。

葉耀元認為，大眾的想像一直著眼於美國是否會派兵保衛，關注「開槍之後」的事，但事實上，戰爭有各式各樣、不同的準備階段，美國著眼於「在開槍之前就讓你不能開槍」，不要讓中國有開槍的機會，並且想辦法不讓中國開槍，在戰爭發生之前就介入，是完全不同的等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法