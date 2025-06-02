中國部署龐大艦隊施壓第一島鏈 國安人士揭3大目的

圖為中國遼寧號航空母艦。（路透檔案照）

2025/06/02 11:00

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中國黃海建鋼構踩線韓國 國安人士：意在壓縮日韓防衛縱深

〔記者陳昀／台北報導〕中國5月以來在黃海、東海、台海、南海部署規模異常龐大的艦隊，每天有50至70艘不等的軍艦或公務船有如星羅棋布；我國安單位研判，中國正對第一島鏈進行全區域的極限式施壓，有三個目的，除了隨時藉故升高態勢、展現對全島鏈的控制企圖和能力外，更是要透過常態化軍演，打破既有國際規則、強化法律戰效果，創造爭議性佔有。

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根據國安單位情資，中國5月以來在第一島鏈進行全區域的極限式施壓，軍事或灰色地帶行為包括全島鏈的大範圍部署，在黃海、東海、台海、南海，每天部署50到70艘不等的各式軍艦或公務船，搭配數百架航次的各型軍機不斷襲擾，甚至有直升機飛越釣魚台領空、韓國離於島（中國稱蘇岩礁）識別區、艦艇進入領海等高度挑釁行徑。

對台部分，國安單位掌握，中國自5月1日至27日，除了常態性戰備警巡、各類演習外，灰色地帶襲擾仍在進行，今年5月11日中國發布「新時代的中國國家安全白皮書」，特別強調國家政權、主權統一跟領土完整是其核心利益，自此，如5月11、18、27日，中國也以各種主輔戰機、反潛機、無人機配合船艦對台騷擾、增加施壓力度。

國安人士指出，中國東部戰區海軍5月16日也穿越宮古海峽，到西太平洋展開遠海長航，期間有海空聯合演訓。另外，中共73集團軍，520當天在福建東南沿海進行兩棲登陸演訓，包含障礙突破跟登陸戰術；中國遼寧號等航艦船團，於5月25、26日間，從東海經過宮古海峽，並在東海有第一次戰機起降，有一定程度威嚇性，另福建號這個月也進行第8次海上試驗。

除了展現軍事擴張行為外，中國過去一個月的灰色地帶襲擾也沒有停止，國安人士說明，除了海警船不斷進入台灣島周邊海域及外離島水域襲擾外，最近正值中國休漁期，19日卻有40多艘三無漁船入侵澎湖西南海域越界捕撈，可以想像就是試圖造成我方困擾，也懷疑可能夾帶中國海警船藉故執法等，有組織漁民灰帶襲擾的意味。

該人士接著說，5月15、16、20、23日，都出現中國偷渡客以橡皮船、泳渡等方式來台，以海象來說不太合理，不能排除是大船在中線放小船偷渡，用意在於刺探海防，製造海防疏失等影響，中國運用海警船、三無船及偷渡客對台進行複合式襲擾，企圖藉由非法船舶或偷渡行為，夾帶海警船進入爭議水域執法，改編周邊局勢。

國安人士認為，中國的目的有三個，一是隨時藉故升高態勢，5月可能是假借賴總統就職週年談話為由，6月初則因為新加坡香格里拉論壇，中國可能派不出國防部長參加，會不會如同以往在論壇前展示軍事存在、表現話語權；此外，今年3月底4月初之後，中國軍方的人事狀況，也讓中方必須讓官兵持續在海上演練，而不是回到部隊議論長官。

第二個目的是展現對全島鏈的的控制企圖和能力，無論是反介入或拒止等相關戰術，也意在展現對島鏈有完全的控制和軍事存在；第三個是更重要的層面，中國一直透過常態化軍演打破既有國際規則，強化法律戰的效果，過去同樣發生在金門馬祖、菲律賓島礁、釣魚台、韓國離島周邊，企圖藉由「長期執法」的假象，打破國際上對主權的認定，創造一種爭議性的佔有。

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