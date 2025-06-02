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    行政院拋追加預算 盧秀燕：捨近求遠、多此一舉

    行政院拋追加預算，盧秀燕指，捨近求遠、多此一舉。（記者蘇孟娟攝）

    行政院拋追加預算，盧秀燕指，捨近求遠、多此一舉。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/02 09:54

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院統刪地方一般性補助款25%，引發各縣市反彈，行政院長卓榮泰日前拋追加預算解決，新北市長侯友宜表態要行政院「窮盡一切」把一般性補助款補回來；台中市長盧秀燕今也表態強調，立法院對地方一般性補助「一毛未刪」、「錢好好圓圓」在行政院，只要依法趕快發放就可以了，不必捨近求遠、多此一舉。

    行政院因中央總預算在立法院遭藍白大幅刪減，其中有636億要求政院自行調整，行政院經盤點後決定統刪地方一般性補助款25%，引起地方縣市反彈，卓榮泰表示，若各縣市的立委能夠支持行政院提出636億的追加預算，問題或許可以迎刃而解；對此侯友宜回應，政院刪的是「救命錢」，籲行政院要趕快窮盡一切方法，把一般性補助款補回來。

    但盧秀燕今早表示不同態度，盧秀燕強調，立法院給地方22縣市的一般性補助款，一毛錢都未刪且已通過，「錢現在就在行政院內」，行政院只要依法趕快發放補助就可以了，「不必捨近求遠、多此一舉再搞什麼追加預算」。

    盧秀燕說，這筆錢都已獲立法院通過，「好好、圓圓」就在行政院裡面，行政院收了這筆錢不發放，又去搞追加預算，行政院的處理方式令人不明所以，不能理解，錢就在行政院裡面，直接依立法院通過的預算直撥付給地方政府就可以了。

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