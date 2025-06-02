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    黃敏惠率團赴馬來西亞 拓展國際觀光版圖

    嘉義市長黃敏惠率市府團隊、旅宿業者、商圈代表等人，赴馬來西亞舉辦國際觀光推介會拚觀光。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠率市府團隊、旅宿業者、商圈代表等人，赴馬來西亞舉辦國際觀光推介會拚觀光。（圖由嘉義市政府提供）

    2025/06/02 09:53

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市去年外國旅客住宿人次較2023年成長50%，去年馬來西亞來台旅客，更躍居第8大客源市場。嘉義市政府拓展國際觀光版圖，由市長黃敏惠率市府團隊今起到馬來西亞吉隆坡，展開5天4夜參訪行程，希望以城市魅力拓展國際觀光版圖。

    嘉義市政府參訪團預計走訪馬來西亞的茨廠街、結合青年創業與文創市集的中央藝術坊與GMBB創意社區中心等地。

    黃敏惠說，嘉義市近年辦理國際觀光推介會，提升城市在海外的能見度，如去年在韓國首爾舉辦推介會，韓國旅客來嘉義市住宿人次較2023年成長2.8倍；去年嘉義市外國旅客住宿人次較去年成長50%，來自馬來西亞的住宿人次較2023年成長38%，具市場成長潛力。

    黃敏惠表示，市府在馬來西亞將啟動「2026馬來西亞旅遊年」之際，舉辦推介會，希望乘勢而上，開啟雙邊觀光與文化交流新契機，活動現場還將安排嘉義市「大白熊」與觀光署「喔熊」同台，用「熊熊的熱情」，邀請馬來西亞朋友來嘉義市遊玩。

    黃敏惠說，3日預計拜會馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA），4日舉辦觀光推介會；此行還邀請嘉邑城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴等組「嘉義隊」，聯手展現嘉義深厚觀光底蘊與接待實力。

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