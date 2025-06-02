友團盟軍謝螺！補件數轉正 南投罷馬、罷游：期待能一起投票

外地罷團志工端午連假在埔里街頭到處可見。（「All罷馬」罷團提供）

2025/06/02 09:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國第一個補件的罷免立委馬文君團隊罷，須補件1730件，因為馬文君暗喻外地志工是「外來入侵種福壽螺」發酵，催出很多連署書，罷團宣布「+14件」，即已突破補件目標，幽默的發文「友團盟軍謝螺」；罷游團隊6月4日須補件693件，昨夜也突破補件數，但要繼續衝高件數。罷馬、罷游團隊均期待「一起去投票」。

投一「All罷馬」罷免馬文君團隊，二階送件有3817件被南投縣選委會判定不合格，其中近千份被以字跡潦草、書寫不明等理由剔除，中選會5月24日通知10天內補件1730件。

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投二「去游除垢」罷免游顥團隊26日才收到補件通知，一樣10天內要補件693件，而該罷團連署書不合格數高達4098件，其中1212件是被用筆跡潦草、簡寫、書寫不明剔除。由於縣選委會對外說「筆跡與戶政系統差異過大」，罷游罷馬領銜人，5月28日到南投地檢署告發。

外地罷團志工近10天不斷湧進南投縣支援，擺攤、掃街、家訪，馬文君在5月31日深夜臉書發文暗喻外地志工像外來入侵種福壽螺，讓志工們情緒炸開，也引起很多民眾的憤慨，罷馬團隊原本還差296件達標，1日收到555件連署書，已經突破補件數，罷團以「+14」來代表，但昨夜的草屯午夜連署點繼續開，今天凌晨統計收到近30件連署書，罷團希望今天還能再有連署書送進來，分數越高越安全。

罷游團體昨日也因馬文君的「福壽螺說」，收的連署書份數大增，從前日還差500件，昨日深夜已公告達到補件目標，但是4日送件前仍希望繼續衝高份數。

雖週日永和豆漿店休息，草屯午夜連署點照開，依然有民眾深夜來連署。（「All罷馬」罷團提供）

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