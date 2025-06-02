高雄龍舟外交邀15國使節、機構齊聚 陳其邁：愛拚才會贏

15使節、國際城市齊聚高雄，參加龍舟國際友誼賽及晚宴。（高市府提供）

2025/06/02 09:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄端午龍舟嘉年華迎來美國、日本等15國駐台使節與機構齊聚，日本熊本市、陸奧市及北九州市更參與端午愛河市集設攤、享超高人氣，市長陳其邁歡迎大家每年端午都來高雄划龍舟、喊話「愛拚才會贏」!

高市行國處指出，國際城市攤位在端午連假期間吸引大批民眾駐足交流，也間接展現高雄與日本友好情誼，參加今年愛河龍舟賽的熊本縣岩下參事表示龍舟活動很精彩，和其他日本城市及國家組成國際隊比賽的安排，更拉近彼此距離，北九州市岡本主任則說，能與其他城市及國家的朋友齊心協力朝終點邁進，是非常珍貴美好的回憶。

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今年的龍舟國際友誼賽參賽陣容相當豪華，包含美國在台協會高雄分處「AIT龍舟隊」、日本台灣交流協會高雄事務所擴大派出三組「日台KIZUNA龍舟隊」、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處「MECO龍舟隊」、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處「NAGA THAI泰響龍舟隊」，更有特別南下組隊首次競技的「印度台北協會龍舟隊」。

單一國家之外，還有陣容堅強的「國際隊」，由日本熊本、陸奧、北九州等國際城市與聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、歐洲經貿辦事處、德國、加拿大等駐台機構聯合組成，熱鬧非凡；實力雄厚的西雅圖姊妹市協會龍舟隊，今年挺進正規賽民俗龍舟、競技龍舟及龍舟拔河，與各路好手交流競技。

行國處長張硯卿指出，高雄積極推展國際交流，透過邀請國際城市及駐台機構參與龍舟賽事及周邊活動，讓國際夥伴體驗融入高雄文化，除體驗龍舟賽，市府也安排訪賓參訪內惟藝術中心、棧貳庫、高雄市立圖書館總館、歷史博物館、衛武營國家藝術文化中心等地標及市政景點，及前往駁二參與大漁旗手作，感受高雄城市轉型與創新的魅力，讓國際友人一起見證高雄的成長與不變的熱情。

日本熊本市、陸奧市、北九州市等國際城市於高雄龍舟市集設攤推廣城市特色。（高市府提供）

日本熊本市、陸奧市、北九州市等國際城市，在高雄龍舟市集設攤推廣城市特色，吸引大批民眾參訪。（高市府提供）

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