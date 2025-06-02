桌協取消葉伊恬參賽資格 蔡其昌發聲：運動組織是為了服務選手

蔡其昌強調，運動組織的存在，就是為了服務選手。（資料照）

2025/06/02 09:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕17歲的台灣桌球新星葉伊恬遭桌協擅自取消WTT美國大滿貫賽參賽資格，引發軒然大波，體育署昨（1日）發表強硬聲明，要求桌協秘書處公開說明事件經過並發表道歉聲明，今日（2日）將發函暫停桌協所有補助款，要求限期改善。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌也在臉書發聲。

葉伊恬日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，但桌協卻以該賽事與6月底的亞洲青少年錦標賽日期過於接近，恐趕不上參賽為由，逕自向WTT回絕葉伊恬參賽資格。桌協認為，由於亞青與美國大滿貫賽時間重疊，亞青結束後已無法趕往美國參賽，建議具有大滿貫參賽資格的張佑安、郭冠宏、葉伊恬等選手，以代表國家參加亞青為重。

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桌協強調，張佑安、郭冠宏先前已接受建議、捨棄大滿貫，葉伊恬則在報名截止當天才決定參加亞青，協會基於與其他兩位選手同步考量，最終決定通知大會葉伊恬不參加大滿貫。但葉伊恬教練莊智淵質疑，葉伊恬已答應參加亞青賽，況且桌協可以基於法規義務強制選手參加亞青，但無權擅自決定選手參加其他比賽的資格。

蔡其昌2日凌晨在臉書發文指出：「沒有選手的運動項目，就不會有運動組織。所以運動組織的存在，就是為了服務選手！共勉之！」許多網友也在貼文底下留言：「認同，協會是為了服務選手。」、「認同，運動組織絕對是服務運動選手的單位，絕對不能是阻礙單項運動發展的石頭！」、「桌協一直以來紛爭都不少，真的都無法可管嗎？」、「組織是為了拿補助款，還是服務選手？」、「協會本該是選手作為前線的後盾，但卻老是在扯選手後腿，傷害選手，剝奪選手權益。」

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